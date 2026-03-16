Головна Новини дня Арахамія пояснив слова Зеленського про мобілізацію нардепів

Арахамія пояснив слова Зеленського про мобілізацію нардепів

Дата публікації: 16 березня 2026 19:09
Арахамія пояснив слова Зеленського про мобілізацію нардепів
Давид Арахамія. Фото: УНІАН

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив слова українського лідера Володимира Зеленського про мобілізацію народних депутатів. За його словами, йшлося про обговорення змін до законодавства, які дозволять їм бути військовослужбовцями.

Про це Давид Арахамія розповів у коментарі "Українській правді" у понеділок, 16 березня, передає Новини.LIVE.

Арахамія зазначив, що з цього приводу є важливий нюанс. За його словами, є те, що сказав Зеленський, а є певні уривки, які були довільно інтерпретовані.

"Ми ознайомилися зі словами президента повністю. Він сказав, що депутат або працює, або воює. Як і кожен громадянин України. Ми про це говорили багато разів, що зараз в Україні ти або працюєш, сплачуєш податки, приносиш користь обороні, або стоїш в обороні на фронті", — зазначив Арахамія.

Він стверджує, що це розуміє багато депутатів. Крім того, були від них запити про бажання стати військовослужбовцями, але закон цього не дозволяє.

"Є окремі колеги, які прикріплені в певних підрозділах, ведуть там якусь роботу, а в пленарні дні присутні в Раді. Але юридично вони не військовослужбовці, а депутати парламенту", — каже очільник фракції "Слуга народу".

За його словами, очевидно, що саме це малося на увазі — президент готовий обговорювати з парламентом законодавчі зміни, які дозволять нардепам бути військовими.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що готовий ініціювати зміни до закону про мобілізацію. Він висловився про бажання деяких нардепів скласти мандат.

Раніше депутат Олександр Юрченко повідомив, що декілька нардепів хочуть скласти мандат. Зокрема, серед причин "низька зарплата" у розмірі 50 тисяч гривень.

Крім того, ефективність роботи Верховної Ради різко розкритикував голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

Володимир Зеленський Давид Арахамія мобілізація народні депутати
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
