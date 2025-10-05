Видео
Главная Новости дня Антидроновая "стена Урсулы" — почему не все в ЕС одобряют идею

Антидроновая "стена Урсулы" — почему не все в ЕС одобряют идею

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 01:21
Некоторые страны ЕС опасаются. что из-за "стены дронов" Брюссель присвоит оборонную политику этих государств
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

План Урсулы фон дер Ляйен по созданию "стены от дронов" разбивается из-за реалий ЕС. Для стран Балтии и Польши это звучит как разумное решение, учитывая инциденты с дронами РФ, но чем дальше от востока - тем у других стран ЕС больше неуверенности, что на это надо тратить бюджет.

Такую ситуацию в своем аналитическом материале описывает Politico.

Читайте также:

Почему в ЕС некоторые сомневаются в целесообразности "стены против дронов"

Издание отмечает, что страны, расположенные дальше от России, подвергают эту идею сомнению, беспокоясь о ее осуществимости и стоимости; о том, как она вписывается в военные планы ЕС и НАТО; а также о том, не является ли это попыткой Брюсселя захватить власть над национальной оборонной политикой.

Разногласия особенно проблематичны, потому что Брюссель вместе с прифронтовыми государствами хочет использовать деньги ЕС для финансирования проекта, а для этого нужно согласие всех стран блока.

Нежелание южных стран — премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявили, что европейские оборонные проекты должны приносить пользу всему блоку, а не только его восточному флангу.

Несмотря на споры, мало кто спорит о том, что Европе нужно улучшить свою способность отражать российские беспилотники. И хотя в Копенгагене были возражения, в конце концов лидеры ЕС приняли предложения Комиссии по обороне, включая "стену из дронов".

Это означает, что ожидается, что идея "стены" будет реализована в той или иной форме. Однако детали относительно сроков, стоимости и возможностей все еще нуждаются в уточнении, заключает Politico.

Напомним, украинские операторы дронов уже начали обучать своих коллег из Дании. Во время обмена боевым опытом сразу удалось обезвредить несколько дронов над Данией.

Также сообщалось, что накануне в Германии во второй раз закрыли аэропорт Мюнхена. Там зафиксировали неизвестные беспилотники, а полиция это подтвердила.

Европейский союз НАТО Урсула фон дер Ляйен ПВО дроны война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
