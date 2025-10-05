Деякі країни ЄС побоюються. що через "стіну дронів" Брюссель привласнить оборону політику цих держав

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

План Урсули фон дер Ляйєн щодо створення "стіни від дронів" розбивається через реалії ЄС. Для країн Балтії та Польщі це звучить як розумне рішення, враховуючи інциденти з дронами РФ, але чим далі від сходу — тим в інших країн ЄС більше невпевненості, що на це треба витрачати бюджет.

Таку ситуацію у своєму аналітичному матеріалі описує Politico.

Чому в ЄС дехто сумнівається в доцільності "стіни проти дронів"

Видання зазначає, що країни, розташовані далі від Росії, піддають цю ідею сумніву, турбуючись про її здійсненність та вартість; про те, як вона вписується у військові плани ЄС та НАТО; а також про те, чи це не є спробою Брюсселя захопити владу над національною оборонною політикою.

Розбіжності особливо проблематичні, тому що Брюссель разом із прифронтовими державами хоче використати гроші ЄС для фінансування проєкту, а для цього потрібна згода всіх країн блоку.

Небажання південних країн — прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявили, що європейські оборонні проєкти мають приносити користь усьому блоку, а не лише його східному флангу.

Попри суперечки мало хто сперечається щодо того, що Європі потрібно покращити свою здатність відбивати російські безпілотники. І хоча в Копенгагені були заперечення, зрештою лідери ЄС прийняли пропозиції Комісії щодо оборони, включаючи "стіну з дронів".

Це означає, що очікується, іде "стіни" буде реалізована в тій чи іншій формі. Однак деталі щодо термінів, вартості та можливостей все ще потребують уточнення, підсумовує Politico.

Нагадаємо, українські оператори дронів вже почали навчати своїх колег з Данії. Під час обміну бойовим досвідом відразу вдалось знешкодили декілька дронів над Данією.

Також повідомлялось, що напередодні у Німеччині вдруге закрили аеропорт Мюнхена. Там зафіксували невідомі безпілотники, а поліція це підтвердила.