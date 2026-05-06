Андрющенко предупредил об усилении российский обстрелов в ближайшие дни

Украинский военный. Фото: Гвара

В Украине в ближайшее время может возрасти интенсивность российских атак. Граждан призывают быть особенно внимательными к сигналам тревоги и не пренебрегать правилами безопасности.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире День.LIVE.

РФ готовится к массированной атаке по Украине

По словам Андрющенко, такая тактика уже неоднократно использовалась российской стороной - сначала происходят массированные удары, после чего звучат заявления о якобы "перемирии".

Эксперт отметил, что противник может иметь накопленные ресурсы для проведения комбинированных атак в ближайший период, поэтому уровень угрозы остается высоким.

"Стоит ожидать в эти дни усиления обстрелов. Очень часто накануне таких больших праздников, именно перед объявлением перемирия, россияне делают какие-то нечеловеческие обстрелы. Если посмотреть на предыдущие обстрелы, то сейчас мы подошли к той точке, когда еще неделю-две - и они будут это делать", — заявил Андрющенко.

Читайте также:

Он подчеркнул важность соблюдения мер безопасности и призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска продолжают обстрелы и наступление на фронте, несмотря на заявления о возможном перемирии. В течение суток было зафиксировано более 1820 раз нарушения режима прекращения огня.

Кроме того, политолог Олег Саакян рассказал в комментарии для Новини.LIVE, что перспективы полноценного перемирия между Украиной и Россией остаются маловероятными. Речь идет скорее о возможном временном снижении интенсивности боевых действий, которое будет иметь символический характер.