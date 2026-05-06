Андрющенко попередив про посилення російський обстрілів у найближчі дні

Андрющенко попередив про посилення російський обстрілів у найближчі дні

Дата публікації: 6 травня 2026 18:45
Український військовий. Фото: Ґвара

В Україні найближчим часом може зрости інтенсивність російських атак. Громадян закликають бути особливо уважними до сигналів тривоги та не нехтувати правилами безпеки.

Про це Новини.LIVE ексклюзивно повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі День.LIVE.

РФ готується до масованої атаки по Україні

За словами Андрющенка, така тактика вже неодноразово використовувалася російською стороною — спочатку відбуваються масовані удари, після чого лунають заяви про нібито "перемир'я".

Експерт зазначив, що противник може мати накопичені ресурси для проведення комбінованих атак у найближчий період, тому рівень загрози залишається високим.

"Варто очікувати у ці дні посилення обстрілів. Дуже часто напередодні таких великих свят, саме перед оголошенням перемир'я, росіяни роблять якісь нелюдські обстріли. Якщо подивитися на попередні обстріли, то зараз ми підійшли до тієї точки, коли ще тиждень-два — і вони будуть це робити", — заяивив Андрющенко.

Він наголосив на важливості дотримання заходів безпеки та закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як повіомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська продовжують обстріли та наступ на фронті, попри заяви про можливе перемир'я. Протягом доби було зафіксовано понад 1820 разів порушення режими припинення вогню.

Крім того, політолог Олег Саакян розповів у коментарі для Новини.LIVE, що перспективи повноцінного перемир'я між Україною та Росією залишаються малоймовірними. Йдеться радше про можливе тимчасове зниження інтенсивності бойових дій, яке матиме символічний характер.

обстріли війна в Україні ефір Новини.LIVE
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
