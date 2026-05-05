Головна Новини дня "Перемир'я" до 9 травня: експерт оцінив можливість припинення атак

Дата публікації: 5 травня 2026 20:41
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Повноцінне перемир'я між Україною та Росією найближчим часом малоймовірне. Натомість можливе лише тимчасове зниження інтенсивності бойових дій, яке може мати радше символічний характер.

Про це Новини.LIVE ексклюзивно заявив політолог Олег Саакян в ефірі День.LIVE.

Експерт висловився про можливе перемир'я

За словами Саакяна, реального припинення вогню з боку російської армії очікувати не варто.

"Якщо говорити про перемир'я — то його не буде. Якщо говорити про "імітацію перемир'я" — то дійсно може бути зниження інтенсивності та обмін "люб'язностями" з обвинуваченнями у зриві перемир'я", — зазначив експерт.

Саакян підкреслив, що подібні заяви з боку Росії мають здебільшого демонстраційний характер. На думку політолога, такі ініціативи можуть бути спрямовані на формування політичного або медійного ефекту, а не на досягнення сталого миру.

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 5 травня російська армія атакувала України, попри запропоноване перемир'я. Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку та заявив про "повний цинізм" з боку Москви.

Крім того, керівник Офісу президента України Кирило Буданов прокоментував оголошене напередодні перемир'я, зазначивши, що українська сторона уважно відстежує дії Росії. За його словами, Україна готова до будь-якого розвитку подій.

перемир'я війна в Україні ефір Новини.LIVE
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
