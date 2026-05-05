"Перемирие" до 9 мая: эксперт оценил возможность прекращения атак

Украинские военные.

Полноценное перемирие между Украиной и Россией в ближайшее время маловероятно. Зато возможно лишь временное снижение интенсивности боевых действий, которое может иметь скорее символический характер.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно заявил политолог Олег Саакян в эфире День.LIVE.

Эксперт высказался о возможном перемирии

По словам Саакяна, реального прекращения огня со стороны российской армии ожидать не стоит.

"Если говорить о перемирии — то его не будет. Если говорить об "имитации перемирия" — то действительно может быть снижение интенсивности и обмен "любезностями" с обвинениями в срыве перемирия", — отметил эксперт.

Саакян подчеркнул, что подобные заявления со стороны России носят по большей части демонстрационный характер. По мнению политолога, такие инициативы могут быть направлены на формирование политического или медийного эффекта, а не на достижение устойчивого мира.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 5 мая российская армия атаковала Украину, несмотря на предложенное перемирие. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку и заявил о "полном цинизме" со стороны Москвы.

Кроме того, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов прокомментировал объявленное накануне перемирие, отметив, что украинская сторона внимательно отслеживает действия России. По его словам, Украина готова к любому развитию событий.