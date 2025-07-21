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Главная Новости дня Алиев подает в суд на РФ — Z-блогеры психуют и угрожают войной

Алиев подает в суд на РФ — Z-блогеры психуют и угрожают войной

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 02:48
Азербайджан подает в суд на РФ из-за сбитого самолета AZAL, а блогеры РФ угрожают в ответ войной
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: Reuters

Президент Азербайджана заявил о подготовке иска против России из-за катастрофы самолета AZAL. Это вызвало настоящую истерику у так называемых "Z-блогеров", которые угрожают войной Азербайджану.

Об этом сообщает оппозиционное Кремлю издание The Moscow Times.

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По словам лидера Азербайджана, его страна обратится в Международный суд с требованием привлечь Россию к ответственности за катастрофу самолета Azerbaijan Airlines. Этот пассажирский самолет был сбит в небе Чечени ПВО российских оккупантов.

Ильхам Алиев пояснил, что Баку не получил никакого ответа от Москвы, хотя с момента катастрофы, жертвами которой стали 38 человек, прошло уже семь месяцев.

"Наши просьбы и требования абсолютно естественны: признать вину за этот инцидент, наказать тех, кто сбил наш самолет, выплатить компенсации семьям погибших, раненым и AZAL — за потерю лайнера", — заявил Алиев.

По его словам, генпрокурор Азербайджана регулярно направляет письма в Следственный комитет России, "но все ответы сводятся к тому, что расследование продолжается".

Реакция так называемых "военкоров" РФ

В Telegram-каналах пропутинских блогеров и корреспондентов после такого заявления произошла настоящая истерика. Они призвали готовиться к войне с Азербайджаном.

Особенно их задел совет Алиева Украине "не соглашаться на оккупацию". Авторы блогов написали, что Баку "идет по следам Украины" и конфликт с Азербайджаном "в той или иной форме неизбежен".

Например, провоенный блогер Живов (113 тысяч подписчиков) оценил высказывания президента Азербайджана как "откровенно враждебные" и написал, что "Каспий может вскоре стать еще одним театром военных действий".

"Неизбежным" конфликт с Баку назвал "военный блогер" Семен Пегов. "Азербайджан открыто и публично занял русофобскую позицию. И чем раньше мы начнем готовиться к этому конфликту, тем лучше", — написал Пегов.

Ранее мы информировали, что Ильхам Алиев отказался принимать посланника Путина. Азербайджан не выказывает намерения спускать с рук Кремлю преступления в отношении лайнера AZAL и замученных до смерти своих земляков в московском СИЗО.

Напомним, в Азербайджане решили отменить все культурные события с участием граждан России.

россия Азербайджан авиакатастрофа конфликт политики
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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