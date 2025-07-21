Азербайджан подає в суд на РФ через збитий літак AZAL, а блогери РФ погрожують у відповідь війною

Президент Азербайджану Ільхам Алієв. Фото: Reuters

Президент Азербайджану заявив про підготовку позову проти Росії через катастрофу літака AZAL. Це викликало справжню істерику у так званих "Z-блогерів", які погрожують війною Азербайджану.

Про це повідомляє опозиційне Кремлю видання The Moscow Times.

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За словами лідера Азербайджану, його країна звернеться до Міжнародного суду з вимогою притягнути Росію до відповідальності за катастрофу літака Azerbaijan Airlines. Цей пасажирський літак був збитий у небі Чечені ППО російських окупантів.

Ільхам Алієв пояснив, що Баку не отримав жодної відповіді від Москви, хоча з моменту катастрофи, жертвами якої стали 38 осіб, минуло вже сім місяців.

"Наші прохання і вимоги абсолютно природні: визнати провину за цей інцидент, покарати тих, хто збив наш літак, виплатити компенсації сім'ям загиблих, пораненим і AZAL — за втрату лайнера", — заявив Алієв.

За його словами, генпрокурор Азербайджану регулярно надсилає листи до Слідчого комітету Росії, "але всі відповіді зводяться до того, що розслідування триває".

Реакція так званих "військкорів" РФ

В Telegram-каналах пропутінських блогерів та кореспондентів після такої заяви сталась справжня істерика. Вони закликали готуватися до війни з Азербайджаном.

Особливо їх зачепила порада Алієва Україні "не погоджуватися на окупацію". Автори блогів написали, що Баку "йде слідами України" і конфлікт з Азербайджаном "у тій чи іншій формі неминучий".

Наприклад, провоєнний блогер Живов (113 тисяч підписників) оцінив висловлювання президента Азербайджану як "відверто ворожі" і написав, що "Каспій може незабаром стати ще одним театром військових дій".

"Неминучим" конфлікт із Баку назвав "військовий блогер" Семен Пегов. "Азербайджан відкрито і публічно зайняв русофобську позицію. І чим раніше ми почнемо готуватися до цього конфлікту, тим краще", — написав Пегов.

Раніше ми інформували, що Ільхам Алієв відмовився приймати посланника Путіна. Азербайджан не виказує наміру спускати з рук Кремлю злочини щодо лайнера AZAL та закатованих до смерті своїх земляків у московському СІЗО.

Нагадаємо, в Азербайджані вирішили скасувати всі культурні події за участі громадян Росії.