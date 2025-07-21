Азербайджан подає в суд на РФ через збитий літак AZAL, а блогери РФ погрожують у відповідь війною

Алієв подає в суд на РФ — Z-блогери психують та погрожують війною
Президент Азербайджану заявив про підготовку позову проти Росії через катастрофу літака AZAL. Це викликало справжню істерику у так званих "Z-блогерів", які погрожують війною Азербайджану.
Про це повідомляє опозиційне Кремлю видання The Moscow Times.
Що заявив Ільхам Алієв щодо суду проти РФ
За словами лідера Азербайджану, його країна звернеться до Міжнародного суду з вимогою притягнути Росію до відповідальності за катастрофу літака Azerbaijan Airlines. Цей пасажирський літак був збитий у небі Чечені ППО російських окупантів.
Ільхам Алієв пояснив, що Баку не отримав жодної відповіді від Москви, хоча з моменту катастрофи, жертвами якої стали 38 осіб, минуло вже сім місяців.
"Наші прохання і вимоги абсолютно природні: визнати провину за цей інцидент, покарати тих, хто збив наш літак, виплатити компенсації сім'ям загиблих, пораненим і AZAL — за втрату лайнера", — заявив Алієв.
За його словами, генпрокурор Азербайджану регулярно надсилає листи до Слідчого комітету Росії, "але всі відповіді зводяться до того, що розслідування триває".
Реакція так званих "військкорів" РФ
В Telegram-каналах пропутінських блогерів та кореспондентів після такої заяви сталась справжня істерика. Вони закликали готуватися до війни з Азербайджаном.
Особливо їх зачепила порада Алієва Україні "не погоджуватися на окупацію". Автори блогів написали, що Баку "йде слідами України" і конфлікт з Азербайджаном "у тій чи іншій формі неминучий".
Наприклад, провоєнний блогер Живов (113 тисяч підписників) оцінив висловлювання президента Азербайджану як "відверто ворожі" і написав, що "Каспій може незабаром стати ще одним театром військових дій".
"Неминучим" конфлікт із Баку назвав "військовий блогер" Семен Пегов. "Азербайджан відкрито і публічно зайняв русофобську позицію. І чим раніше ми почнемо готуватися до цього конфлікту, тим краще", — написав Пегов.
Раніше ми інформували, що Ільхам Алієв відмовився приймати посланника Путіна. Азербайджан не виказує наміру спускати з рук Кремлю злочини щодо лайнера AZAL та закатованих до смерті своїх земляків у московському СІЗО.
Нагадаємо, в Азербайджані вирішили скасувати всі культурні події за участі громадян Росії.
Читайте Новини.LIVE!