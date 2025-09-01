Алиев и Пашинян встретились в Китае на саммите ШОС

Алиев и Пашинян. Фото: Anadolu Ajansı



Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в китайском Тяньцзине на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Это первая их встреча после подписания трехстороннего мирного соглашения при посредничестве Дональда Трампа.

Об этом сообщает Aze.media.

Переговоры лидеров в Китае

Встреча состоялась в формате закрытых переговоров и была посвящена дальнейшей реализации условий подписанного соглашения. Согласно подписанному документу, страны договорились о прекращении боевых действий и взаимном признании территориальной целостности. Также стороны согласились сотрудничать в вопросах разминирования и восстановления инфраструктуры. США получили право контроля за реализацией транспортного проекта.

Планируется, что маршрут будет функционировать по армянскому законодательству, а для управления будет создан специальный международный консорциум.

Эрдоган приветствовал положительные сдвиги в армяно-азербайджанских отношениях, подчеркнув, что Турция поддерживает стремление к миру и экономическому развитию Южного Кавказа. Он добавил, что в Анкаре рассматривают конкретные шаги, которые должны укрепить двустороннее сотрудничество между Турцией и Арменией.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые прокомментировал российские атаки на объекты азербайджанской компании SOCAR в Украине. Его заявление прозвучало после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее мы также информировали, что Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в Вашингтоне подписали историческое трехстороннее мирное соглашение при посредничестве президента США Дональда Трампа.