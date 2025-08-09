Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение при посредничестве Трампа

Алиев, Трамп и Пашинян. Фото: Clash Report

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Вашингтоне историческое трехстороннее мирное соглашение при посредничестве президента США Дональда Трампа. Согласно ему страны обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю и уважать территориальную целостность друг друга.

Что известно о договоренности и подписании соглашения

Как стало известно, Алиев и Пашинян договорились об отказе от военного противостояния и выступили "за" восстановление дипломатических отношений. Вместе с президентом США они подписали декларацию о "Маршруте Трампа ради международного мира и процветания".

Согласно документу, планируется создать транспортный коридор, который соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью через территорию Армении. В частности, Армения заключит особое партнерство с США для развития этого проекта, а управлять коридором будет американская компания в течение 99 лет с правом дальнейшего продления.

"Они воевали 35 лет, а теперь стали друзьями — и останутся ими надолго", — заявил Трамп.

Также Ильхам Алиев сообщил, что в ближайшие месяцы Баку и Вашингтон разработают Хартию стратегического партнерства. Кроме того, он предложил Пашиняну совместно выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.

Напомним, накануне этой встречи Трамп анонсировал в соцсетях, что 8 августа в Белом доме состоится исторический мирный саммит. Он уже тогда сообщил, что будет подписано мирное соглашение.

Также недавно мы писали, что в Азербайджане задержали двух участников ЧВК "Вагнер", которые ранее воевали на стороне РФ против Украины.