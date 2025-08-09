Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение в США

Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение в США

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 04:15
Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение при посредничестве Трампа
Алиев, Трамп и Пашинян. Фото: Clash Report

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Вашингтоне историческое трехстороннее мирное соглашение при посредничестве президента США Дональда Трампа. Согласно ему страны обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю и уважать территориальную целостность друг друга.

Об этом сообщает Telegram-канал Donald Trump на украинском языке.

Реклама
Читайте также:

Что известно о договоренности и подписании соглашения

Как стало известно, Алиев и Пашинян договорились об отказе от военного противостояния и выступили "за" восстановление дипломатических отношений. Вместе с президентом США они подписали декларацию о "Маршруте Трампа ради международного мира и процветания".

Согласно документу, планируется создать транспортный коридор, который соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью через территорию Армении. В частности, Армения заключит особое партнерство с США для развития этого проекта, а управлять коридором будет американская компания в течение 99 лет с правом дальнейшего продления.

"Они воевали 35 лет, а теперь стали друзьями — и останутся ими надолго", — заявил Трамп.

Также Ильхам Алиев сообщил, что в ближайшие месяцы Баку и Вашингтон разработают Хартию стратегического партнерства. Кроме того, он предложил Пашиняну совместно выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.

Напомним, накануне этой встречи Трамп анонсировал в соцсетях, что 8 августа в Белом доме состоится исторический мирный саммит. Он уже тогда сообщил, что будет подписано мирное соглашение.

Также недавно мы писали, что в Азербайджане задержали двух участников ЧВК "Вагнер", которые ранее воевали на стороне РФ против Украины.

США Азербайджан Армения Дональд Трамп мирный план мирные переговоры
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации