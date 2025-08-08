Відео
Головна Новини дня Трамп заявив про завершення війни між Вірменією та Азербайджаном

Трамп заявив про завершення війни між Вірменією та Азербайджаном

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 10:13
У США підпишуть двосторонні економічні угоди з Єреваном і Баку
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп повідомив, що 8 серпня у Білому домі відбудеться історичний мирний саміт за участю президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. За словами Трампа, сторони планують підписати довгоочікувану мирну угоду.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Читайте також:

Азербайджан та Вірменія укладуть мирну угоду

Американський лідер зазначив, що багато світових лідерів намагалися покласти край війні, але ці зусилля не принесли результатів — до сьогоднішнього моменту, який, як стверджує Трамп, став можливим завдяки його адміністрації.

"Я з нетерпінням чекаю на завтрашній історичний мирний саміт у Білому домі, на якому будуть присутні президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Ці дві країни вже багато років перебувають у стані війни, що призвела до загибелі тисяч людей", — написав Трамп. 

Окрім підписання угоди між Вірменією та Азербайджаном, планується також укладення двосторонніх документів між США та кожною з країн. За словами Трампа, ці угоди передбачають спільну реалізацію економічних можливостей і розвиток Південнокавказького регіону.

Американський президент подякував Алієву та Пашиняну за "мужність і правильні рішення заради своїх народів" та підкреслив, що "пишається" досягнутими результатами.

Нагадаємо, у Вірменії підтвердили візит до США для зустрічі з очільником Білого дому Дональдом Трампом і Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Також Трамп відповів, чи змінюватиме він часовий ультиматум для Росії  щодо переговорів. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
