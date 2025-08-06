Пашинян та Алієв зустрінуться з Трампом в США

У Вірменії підтвердили зустріч з лідерами Азербайджану та США
В уряді Вірменії підтвердили, що прем'єр-міністр Нікол Пашинян 7-8 серпня відвідає Сполучені Штати Америки, де зустрінеться з очільником Білого дому Дональдом Трампом та з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Тристороння зустріч буде спрямована, зокрема, на "сприяння миру".
Про це йдеться у заяві уряду Вірменії.
Лідери Азербайджану та Вірменії зустрінуться з Трампом
Отже, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 7-8 серпня відвідає США, де, зокрема, зустрінеться з очільником Білого дому Дональдом Трампом і Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
У заяві уряду Вірменії зазначається, що зустріч Пашиняна з Трампом буде присвячена зміцненню стратегічного партнерства між Вірменією та США.
"У Вашингтоні прем'єр-міністр Пашинян проведе двосторонню зустріч із Президентом США Дональдом Трампом, присвячену зміцненню стратегічного партнерства між Вірменією та США", — йдеться в офіційному повідомленні.
Водночас тристороння зустріч лідерів Вірменії, Азербайджану і США буде спрямована "на сприяння миру, процвітанню та економічному співробітництву в регіоні".
Раніше ЗМІ писали про те, що Трамп збере Пашиняна й Алієва у Білому домі, аби посприяти укладенню мирної угоди між країнами, які перебувають у конфлікті вже багато років.
Нагадаємо, що нещодавно азербайджанський журналіст Ільхам Ісмаїлов пояснив, чому Вірменія й Азербайджан вважають Росію загрозою.
Раніше Президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився приймати посланника Путіна і відправив його додому з порожніми руками.
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