Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Армении подтвердили встречу с лидерами Азербайджана и США

В Армении подтвердили встречу с лидерами Азербайджана и США

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 12:16
Пашинян и Алиев встретятся с Трампом в США
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: Reuters

В правительстве Армении подтвердили, что премьер-министр Никол Пашинян 7-8 августа посетит Соединенные Штаты Америки, где встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом и с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Трехсторонняя встреча будет направлена, в частности, на "содействие миру".

Об этом говорится в заявлении правительства Армении.

Реклама
Читайте также:

Лидеры Азербайджана и Армении встретятся с Трампом

Итак, премьер-министр Армении Никол Пашинян 7-8 августа посетит США, где, в частности, встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В заявлении правительства Армении отмечается, что встреча Пашиняна с Трампом будет посвящена укреплению стратегического партнерства между Арменией и США.

"В Вашингтоне премьер-министр Пашинян проведет двустороннюю встречу с Президентом США Дональдом Трампом, посвященную укреплению стратегического партнерства между Арменией и США", — говорится в официальном сообщении.

В то же время трехсторонняя встреча лидеров Армении, Азербайджана и США будет направлена "на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе".

Ранее СМИ писали о том, что Трамп соберет Пашиняна и Алиева в Белом доме, чтобы поспособствовать заключению мирного соглашения между странами, которые находятся в конфликте уже много лет.

Напомним, что недавно азербайджанский журналист Ильхам Исмаилов объяснил, почему Армения и Азербайджан считают Россию угрозой.

Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался принимать посланника Путина и отправил его домой с пустыми руками.

США Азербайджан Армения Дональд Трамп Никол Пашинян
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации