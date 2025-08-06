Пашинян и Алиев встретятся с Трампом в США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: Reuters

В правительстве Армении подтвердили, что премьер-министр Никол Пашинян 7-8 августа посетит Соединенные Штаты Америки, где встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом и с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Трехсторонняя встреча будет направлена, в частности, на "содействие миру".

Об этом говорится в заявлении правительства Армении.

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Итак, премьер-министр Армении Никол Пашинян 7-8 августа посетит США, где, в частности, встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В заявлении правительства Армении отмечается, что встреча Пашиняна с Трампом будет посвящена укреплению стратегического партнерства между Арменией и США.

"В Вашингтоне премьер-министр Пашинян проведет двустороннюю встречу с Президентом США Дональдом Трампом, посвященную укреплению стратегического партнерства между Арменией и США", — говорится в официальном сообщении.

В то же время трехсторонняя встреча лидеров Армении, Азербайджана и США будет направлена "на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе".

Ранее СМИ писали о том, что Трамп соберет Пашиняна и Алиева в Белом доме, чтобы поспособствовать заключению мирного соглашения между странами, которые находятся в конфликте уже много лет.

Напомним, что недавно азербайджанский журналист Ильхам Исмаилов объяснил, почему Армения и Азербайджан считают Россию угрозой.

Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался принимать посланника Путина и отправил его домой с пустыми руками.