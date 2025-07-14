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Чому Вірменія й Азербайджан вважають РФ загрозою — деталі

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 16:46
Вірменія й Азербайджан вважають РФ загрозою — чому так
Азербайджанський журналіст Ільхам Ісмаїлов. Фото: кадр з відео

Азербайджанський журналіст Ільхам Ісмаїлов пояснив, чому Вірменія й Азербайджан вважають Росію загрозою. Він зазначив, що РФ є "спільним джерелом небезпеки".

Про це Ільхам Ісмаїлов сказав в ефірі День.LIVE у понеділок, 14 липня.

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Журналіст зазначив, що остання зустріч лідерів Вірменії й Азербайджану в Абу-Дабі без посередників стала ударом по впливу Кремля на регіон.

За його словами, РФ намагається використати торгівельні важелі, зокрема, заборони на експорт азербайджанської сільгосппродукції, щоб зберегти контроль.

Також журналіст згадав про тиск на азербайджанських мігрантів у Росії.

"Зараз після того, як лідери Азербайджану та Вірменії зустрілися в Абу-Дабі без посередників. Це був удар по російському інтересу.

Зараз і Вірменія, і Азербайджан, всі знають, що є спільне джерело небезпеки — це Росія. Тому Росія, коли побачить таку ситуацію, що без посередника Кремля, дві держави вирішують свої проблеми давні. Ось починається, що Росія намагається через сільгосппродукти впливати на Азербайджан", — пояснив журналіст.

Нагадаємо, що нещодавно Президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився приймати посланника Путіна і відправив його додому з порожніми руками.

Раніше ми інформували, чому саме зараз Азербайджан пішов на відкритий конфлікт з Росією.

володимир путін Азербайджан Вірменія війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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