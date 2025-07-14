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Почему Армения и Азербайджан считают РФ угрозой — детали

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 16:46
Армения и Азербайджан считают РФ угрозой — почему так
Азербайджанский журналист Ильхам Исмаилов. Фото: кадр из видео

Азербайджанский журналист Ильхам Исмаилов объяснил, почему Армения и Азербайджан считают Россию угрозой. Он отметил, что РФ является "общим источником опасности".

Об этом Ильхам Исмаилов сказал в эфире День.LIVE в понедельник, 14 июля.

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Журналист отметил, что последняя встреча лидеров Армении и Азербайджана в Абу-Даби без посредников стала ударом по влиянию Кремля на регион.

По его словам, РФ пытается использовать торговые рычаги, в частности, запреты на экспорт азербайджанской сельхозпродукции, чтобы сохранить контроль.

Также журналист упомянул о давлении на азербайджанских мигрантов в России.

"Сейчас после того, как лидеры Азербайджана и Армении встретились в Абу-Даби без посредников. Это был удар по российскому интересу.

Сейчас и Армения, и Азербайджан, все знают, что есть общий источник опасности — это Россия. Поэтому Россия, когда увидит такую ситуацию, что без посредника Кремля, два государства решают свои проблемы давние. Вот начинается, что Россия пытается через сельхозпродукты влиять на Азербайджан", — объяснил журналист.

Напомним, что недавно Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался принимать посланника Путина и отправил его домой с пустыми руками.

Ранее мы информировали, почему именно сейчас Азербайджан пошел на открытый конфликт с Россией.

владимир путин Азербайджан Армения война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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