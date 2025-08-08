Видео
Главная Новости дня Трамп заявил о завершении войны между Арменией и Азербайджаном

Трамп заявил о завершении войны между Арменией и Азербайджаном

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 10:13
В США подпишут двусторонние экономические соглашения с Ереваном и Баку
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 8 августа в Белом доме состоится исторический мирный саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По словам Трампа, стороны планируют подписать долгожданное мирное соглашение.

Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

Читайте также:

Азербайджан и Армения заключат мирное соглашение

Американский лидер отметил, что многие мировые лидеры пытались положить конец войне, но эти усилия не принесли результатов — до сегодняшнего момента, который, как утверждает Трамп, стал возможным благодаря его администрации.

"Я с нетерпением жду завтрашний исторический мирный саммит в Белом доме, на котором будут присутствовать президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Эти две страны уже много лет находятся в состоянии войны, которая привела к гибели тысяч людей", — написал Трамп.

Кроме подписания соглашения между Арменией и Азербайджаном, планируется также заключение двусторонних документов между США и каждой из стран. По словам Трампа, эти соглашения предусматривают совместную реализацию экономических возможностей и развитие Южнокавказского региона.

Американский президент поблагодарил Алиева и Пашиняна за "мужество и правильные решения ради своих народов" и подчеркнул, что "гордится" достигнутыми результатами.

Напомним, в Армении подтвердили визит в США для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Также Трамп ответил, будет ли он менять временной ультиматум для России относительно переговоров.

Азербайджан Армения Дональд Трамп
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
