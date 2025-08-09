Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Азербайджан та Вірменія підписали мирну угоду в США

Азербайджан та Вірменія підписали мирну угоду в США

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 04:15
Азербайджан і Вірменія підписали мирну угоду за посередництва Трампа
Алієв, Трамп і Пашинян. Фото: Clash Report

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Вашингтоні історичну тристоронню мирну угоду за посередництва президента США Дональда Трампа. Згідно неї країни зобов'язуються назавжди припинити всі бойові дії, відкрити торгівлю та поважати територіальну цілісність одне одного.

Про це повідомляє Telegram-канал Donald Trump українською.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про домовленість та підписання угоди

Як стало відомо, Алієв та Пашинян домовилися про відмову від військового протистояння та виступили "за" відновлення дипломатичних відносин. Разом з президентом США вони підписали декларацію про "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

Згідно з документом, планується створити транспортний коридор, який з’єднає основну частину Азербайджану з Нахічеванню через територію Вірменії. Зокрема, Вірменія укладе особливе партнерство зі США для розвитку цього проєкту, а управлятиме коридором американська компанія протягом 99 років із правом подальшого продовження.

"Вони воювали 35 років, а тепер стали друзями — і залишаться ними надовго", — заявив Трамп.

Також Ільхам Алієв повідомив, що найближчими місяцями Баку та Вашингтон розроблять Хартію стратегічного партнерства. Крім того, він запропонував Пашиняну спільно висунути Трампа на Нобелівську премію миру.

Нагадаємо, напередодні цієї зустрічі Трамп анонсував у соцмережах, що 8 серпня в Білому домі відбудеться історичний мирний саміт. Він вже тоді повідомив, що буде підписано мирну угоду.

Також нещодавно ми писали, що в Азербайджані затримали двох учасників ПВК "Вагнер", які раніше воювали на боці РФ проти України.

США Азербайджан Вірменія Дональд Трамп мирний план мирні переговори
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації