Азербайджан і Вірменія підписали мирну угоду за посередництва Трампа

Алієв, Трамп і Пашинян. Фото: Clash Report

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Вашингтоні історичну тристоронню мирну угоду за посередництва президента США Дональда Трампа. Згідно неї країни зобов'язуються назавжди припинити всі бойові дії, відкрити торгівлю та поважати територіальну цілісність одне одного.

Про це повідомляє Telegram-канал Donald Trump українською.

Що відомо про домовленість та підписання угоди

Як стало відомо, Алієв та Пашинян домовилися про відмову від військового протистояння та виступили "за" відновлення дипломатичних відносин. Разом з президентом США вони підписали декларацію про "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

Згідно з документом, планується створити транспортний коридор, який з’єднає основну частину Азербайджану з Нахічеванню через територію Вірменії. Зокрема, Вірменія укладе особливе партнерство зі США для розвитку цього проєкту, а управлятиме коридором американська компанія протягом 99 років із правом подальшого продовження.

"Вони воювали 35 років, а тепер стали друзями — і залишаться ними надовго", — заявив Трамп.

Також Ільхам Алієв повідомив, що найближчими місяцями Баку та Вашингтон розроблять Хартію стратегічного партнерства. Крім того, він запропонував Пашиняну спільно висунути Трампа на Нобелівську премію миру.

Нагадаємо, напередодні цієї зустрічі Трамп анонсував у соцмережах, що 8 серпня в Білому домі відбудеться історичний мирний саміт. Він вже тоді повідомив, що буде підписано мирну угоду.

Також нещодавно ми писали, що в Азербайджані затримали двох учасників ПВК "Вагнер", які раніше воювали на боці РФ проти України.