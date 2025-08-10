Видео
Главная Новости дня Алиев впервые высказался об ударах РФ и оружии для Украины

Алиев впервые высказался об ударах РФ и оружии для Украины

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 23:27
Президент Азербайджана впервые прокомментировал российские удары по SOCAR в Украине
Ильхам Алиев. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые высказался на российские обстрелы объектов азербайджанской компании SOCAR в Украине. Это произошло после разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом говорится на официальном сайте президента Азербайджана в воскресенье, 10 августа.

Читайте также:

Российские обстрелы объектов SOCAR

Во время разговора с Зеленским Алиев осудил российский авиационный удар по нефтебазе, а также обстрел газокомпрессорной станции у границ Румынии. Известно, что именно она обеспечивает транспортировку азербайджанского газа в Украину.

Кроме того, стороны обсудили вопросы двусторонних отношений между Азербайджаном и Украиной.

Поставки оружия для Украины

По информации Caliber, Азербайджан может отменить эмбарго на поставки оружия для Украины. Причиной являются российские атаки на SOCAR.

По информации правительственных источников, в случае дальнейших атак России на азербайджанскую инфраструктуру в Украине, Баку может пересмотреть свое решение об эмбарго и разрешить поставки оружия из своих запасов в Украину.

Последний удар по SOCAR

В ночь на 8 августа российские оккупанты нанесли удар по нефтебазе компании SOCAR в Одесской области. Враг атаковал ударными дронами типа Shahed.

Напомним, 10 июля Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение при посредничестве президента США Дональда Трампа.

война оружие Азербайджан Украина обстрелы SOCAR
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
