Президент Азербайджана впервые прокомментировал российские удары по SOCAR в Украине

Алиев впервые высказался об ударах РФ и оружии для Украины
Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые высказался на российские обстрелы объектов азербайджанской компании SOCAR в Украине. Это произошло после разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Об этом говорится на официальном сайте президента Азербайджана в воскресенье, 10 августа.
Российские обстрелы объектов SOCAR
Во время разговора с Зеленским Алиев осудил российский авиационный удар по нефтебазе, а также обстрел газокомпрессорной станции у границ Румынии. Известно, что именно она обеспечивает транспортировку азербайджанского газа в Украину.
Кроме того, стороны обсудили вопросы двусторонних отношений между Азербайджаном и Украиной.
Поставки оружия для Украины
По информации Caliber, Азербайджан может отменить эмбарго на поставки оружия для Украины. Причиной являются российские атаки на SOCAR.
По информации правительственных источников, в случае дальнейших атак России на азербайджанскую инфраструктуру в Украине, Баку может пересмотреть свое решение об эмбарго и разрешить поставки оружия из своих запасов в Украину.
Последний удар по SOCAR
В ночь на 8 августа российские оккупанты нанесли удар по нефтебазе компании SOCAR в Одесской области. Враг атаковал ударными дронами типа Shahed.
Напомним, 10 июля Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Ранее Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение при посредничестве президента США Дональда Трампа.
