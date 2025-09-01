Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Алієв і Пашинян провели переговори в Китаї на саміті ШОС

Алієв і Пашинян провели переговори в Китаї на саміті ШОС

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 14:59
Алієв і Пашинян зустрілися в Китаї на саміті ШОС
Алієв і Пашинян. Фото: Anadolu Ajansı


Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зустрілися в китайському Тяньцзіні на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. Це перша їхня зустріч після підписання тристоронньої мирної угоди за посередництва Дональда Трампа.

Про це повідомляє Aze.media.

Реклама
Читайте також:

Переговори лідерів у Китаї

Зустріч відбулася у форматі закритих переговорів і була присвячена подальшій реалізації умов підписаної угоди. Згідно з підписаним документом, країни домовилися про припинення бойових дій і взаємне визнання територіальної цілісності. Також сторони погодилися співпрацювати у питаннях розмінування та відновлення інфраструктури. США отримали право контролю за реалізацією транспортного проєкту.

Планується, що маршрут функціонуватиме за вірменським законодавством, а для управління буде створено спеціальний міжнародний консорціум. 

Ердоган привітав позитивні зрушення у вірмено-азербайджанських відносинах, підкресливши, що Туреччина підтримує прагнення до миру та економічного розвитку Південного Кавказу. Він додав, що в Анкарі розглядають конкретні кроки, які мають зміцнити двосторонню співпрацю між Туреччиною та Вірменією.

Нагадаємо, що президент Азербайджану Ільхам Алієв уперше прокоментував російські атаки на об’єкти азербайджанської компанії SOCAR в Україні. Його заява пролунала після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше ми також інформували, що Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у Вашингтоні підписали історичну тристоронню мирну угоду за посередництва президента США Дональда Трампа. 

Китай Нікол Пашинян ШОС зустріч Ільхам Алієв
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації