Алієв і Пашинян зустрілися в Китаї на саміті ШОС

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зустрілися в китайському Тяньцзіні на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. Це перша їхня зустріч після підписання тристоронньої мирної угоди за посередництва Дональда Трампа.

Переговори лідерів у Китаї

Зустріч відбулася у форматі закритих переговорів і була присвячена подальшій реалізації умов підписаної угоди. Згідно з підписаним документом, країни домовилися про припинення бойових дій і взаємне визнання територіальної цілісності. Також сторони погодилися співпрацювати у питаннях розмінування та відновлення інфраструктури. США отримали право контролю за реалізацією транспортного проєкту.

Планується, що маршрут функціонуватиме за вірменським законодавством, а для управління буде створено спеціальний міжнародний консорціум.

Ердоган привітав позитивні зрушення у вірмено-азербайджанських відносинах, підкресливши, що Туреччина підтримує прагнення до миру та економічного розвитку Південного Кавказу. Він додав, що в Анкарі розглядають конкретні кроки, які мають зміцнити двосторонню співпрацю між Туреччиною та Вірменією.

Нагадаємо, що президент Азербайджану Ільхам Алієв уперше прокоментував російські атаки на об’єкти азербайджанської компанії SOCAR в Україні. Його заява пролунала після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше ми також інформували, що Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у Вашингтоні підписали історичну тристоронню мирну угоду за посередництва президента США Дональда Трампа.