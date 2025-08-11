Відео
Азербайджан надасть Україні гуманітарну допомогу

Азербайджан надасть Україні гуманітарну допомогу

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 12:18
Азербайджан виділить кошти на гуманітарну допомогу Україні
Президент Азербайджану Ільхам Алієв. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав указ про виділення Міністерству енергетики країни коштів. Вони своєю чергою будуть передані для надання гуманітарної допомоги Україні.

Про це стало відомо з офіційного сайту представництва президента Ільхама Алієва. 

Азербайджан хоче виділити кошти для України

Як зазначається в документі, Азербайджан послідовно керується принципами гуманізму та на двосторонній і багатосторонній основі підтримує держави, які потребують допомоги, зокрема вже неодноразово надсилав гуманітарні вантажі українському народу.

В указі підкреслюється, що відносини між Азербайджаном та Україною ґрунтуються на дружбі й партнерстві, що закріплено низкою двосторонніх угод і декларацій, зокрема Договором про дружбу, співробітництво і партнерство від 16 березня 2000 року, Спільною декларацією про дружбу та стратегічне партнерство від 22 травня 2008 року та Спільною декларацією президентів двох країн від 14 січня 2022 року.

Заява на сайті. Фото: скриншот

Виділені кошти будуть потім направлені на відновлення енергосистеми, яка зазнала пошкоджень та руйнувань від обстрілів Росії.

Нагадаємо, нещодавно Азербайджан та Вірменія підписали мирну угоду

Також глава Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що готовий зняти обмеження на постачання зброї Україні та пояснив причину.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
