Главная Новости дня Азербайджан предоставит Украине гуманитарную помощь

Азербайджан предоставит Украине гуманитарную помощь

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 12:18
Азербайджан выделит средства на гуманитарную помощь Украине
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о выделении Министерству энергетики страны средств. Они в свою очередь будут переданы для оказания гуманитарной помощи Украине.

Об этом стало известно из официального сайта представительства президента Ильхама Алиева.

Читайте также:

Азербайджан хочет выделить средства для Украины

Как отмечается в документе, Азербайджан последовательно руководствуется принципами гуманизма и на двусторонней и многосторонней основе поддерживает государства, которые нуждаются в помощи, в частности уже неоднократно посылал гуманитарные грузы украинскому народу.

В указе подчеркивается, что отношения между Азербайджаном и Украиной основываются на дружбе и партнерстве, что закреплено рядом двусторонних соглашений и деклараций, в частности Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 16 марта 2000 года, Совместной декларацией о дружбе и стратегическом партнерстве от 22 мая 2008 года и Совместной декларацией президентов двух стран от 14 января 2022 года.

null
Заявление на сайте. Фото: скриншот

Выделенные средства будут затем направлены на восстановление энергосистемы, которая получила повреждения и разрушения от обстрелов России.

Напомним, недавно Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение.

Также глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов снять ограничения на поставки оружия Украине и объяснил причину.

Азербайджан Украина гуманитарная помощь война в Украине Ильхам Алиев
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
