Азербайджан выделит средства на гуманитарную помощь Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о выделении Министерству энергетики страны средств. Они в свою очередь будут переданы для оказания гуманитарной помощи Украине.

Об этом стало известно из официального сайта представительства президента Ильхама Алиева.

Как отмечается в документе, Азербайджан последовательно руководствуется принципами гуманизма и на двусторонней и многосторонней основе поддерживает государства, которые нуждаются в помощи, в частности уже неоднократно посылал гуманитарные грузы украинскому народу.

В указе подчеркивается, что отношения между Азербайджаном и Украиной основываются на дружбе и партнерстве, что закреплено рядом двусторонних соглашений и деклараций, в частности Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 16 марта 2000 года, Совместной декларацией о дружбе и стратегическом партнерстве от 22 мая 2008 года и Совместной декларацией президентов двух стран от 14 января 2022 года.

Заявление на сайте. Фото: скриншот

Выделенные средства будут затем направлены на восстановление энергосистемы, которая получила повреждения и разрушения от обстрелов России.

Напомним, недавно Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение.

Также глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов снять ограничения на поставки оружия Украине и объяснил причину.