Главная Новости дня Албания вызвала посла РФ после удара по дому дипломата в Киеве

Албания вызвала посла РФ после удара по дому дипломата в Киеве

Дата публикации 24 мая 2026 13:12
Глава МИД Албании Ферит Ходжа. Фото: x.com/HoxhaFer

Албания вызвала российского посла после массированной атаки РФ по Украине, во время которой был поврежден жилой комплекс с помещением албанского дипломата. В Тиране заявили, что российский удар поставил жизнь посла под серьезную угрозу.

Об этом заявил министр Европы и иностранных дел Албании Ферит Ходжа, передает Новини.LIVE.

Дом посла Албании попал под обстрел в Киеве

Во время обстрела в ночь на 24 мая российские войска попали в жилой комплекс в Киеве, где проживает албанский дипломат. В МИД страны заявили об угрозе для жизни дипломата и осудили удар РФ по гражданским.

"Албания решительно осуждает очередной жестокий и безразборчивый масштабный обстрел баллистическими ракетами и беспилотниками, который Россия осуществила прошлой ночью против гражданских объектов в Украине, проявив полное пренебрежение к человеческой жизни и элементарному человеческому достоинству. На этот раз был поражен жилой комплекс, в котором проживает посол Албании в Украине, что поставило его жизнь под серьезную угрозу. Это недопустимо", — заявил Ходжа.

Албанская сторона также призвала Россию немедленно прекратить атаки против Украины, завершить войну и вернуться к переговорному процессу.

"Эта война по выбору длится слишком долго. Более четырех лет с момента ее незаконного полномасштабного вторжения Россия неустанно атакует энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и дома по всей Украине. Однако ей не удалось сломить храбрость, решимость, стойкость и силу украинского народа. Россия не побеждает; она только убивает, разрушает и наносит широкомасштабные опустошения и страдания", — написал глава МИД.

Кроме того, албанские власти уже вызвали посла России для объяснений.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 24 мая российские войска совершили одну из самых масштабных атак по территории Украины, основной целью которой стал Киев.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия выпустила по Украине 90 ракет и около 600 дронов различных типов. В результате ударов пострадали по меньшей мере 83 человека.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что по Белоцерковскому району Киевской области враг применил баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Рубеж", известную также как "Орешник".

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
