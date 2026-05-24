Албанія викликала посла РФ після удару по будинку дипломата в Києві

Албанія викликала російського посла після масованої атаки РФ по Україні, під час якої було пошкоджено житловий комплекс із помешканням албанського дипломата. У Тирані заявили, що російський удар поставив життя посла під серйозну загрозу.

Про це заявив міністр Європи та закордонних справ Албанії Феріт Ходжа, передає Новини.LIVE.

Будинок посла Албанії потрапив під обстріл у Києві

Під час обстрілу в ніч проти 24 травня російські війська влучили у житловий комплекс у Києві, де проживає албанський дипломат. У МЗС країни заявили про загрозу для життя дипломата та засудили удар РФ по цивільним.

"Албанія рішуче засуджує черговий жорстокий і безрозбірливий масштабний обстріл балістичними ракетами та безпілотниками, який Росія здійснила минулої ночі проти цивільних об'єктів в Україні, проявивши повну зневагу до людського життя та елементарної людської гідності. Цього разу було вражено житловий комплекс, у якому проживає посол Албанії в Україні, що поставило його життя під серйозну загрозу. Це неприпустимо", — заявив Ходжа.

Албанська сторона також закликала Росію негайно припинити атаки проти України, завершити війну та повернутися до переговорного процесу.

"Ця війна за вибором триває надто довго. Понад чотири роки з моменту її незаконного повномасштабного вторгнення Росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру, школи, лікарні та домівки по всій Україні. Проте їй не вдалося зламати хоробрість, рішучість, стійкість і силу українського народу. Росія не перемагає; вона лише вбиває, руйнує та завдає широкомасштабних спустошень і страждань", — написав глава МЗС.

Крім того, албанська влада вже викликала посла Росії для пояснень.

у ніч проти 24 травня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак по території України, основною ціллю якої став Київ.

За словами президента Володимира Зеленського, Росія випустила по Україні 90 ракет і близько 600 дронів різних типів. Внаслідок ударів постраждали щонайменше 83 людини.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що по Білоцерківському району Київської області ворог застосував балістичну ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж", відому також як "Орєшнік".