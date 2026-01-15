Албания присоединится к инициативе PURL — что известно

Элиза Спиропали. Фото: кадр из видео

Глава Министерства иностранных дел Албании Элиза Спиропали сообщила, что ее страна в этом году присоединится к инициативе PURL. Она также напомнила, что Албания участвовала в гуманитарной и военной помощи Украине.

Об этом Элиза Спиропали рассказала на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в четверг, 15 января, передает корреспондентка Новини.LIVE.

Албания присоединится к PURL

Спиропали подчеркнула, что Албания будет продолжать помогать Украине не только в рамках инициативы PURL, а также в других международных кооперациях.

"Мы также являемся членом НАТО, и это является нашей ответственностью, и мы должны разделять бремя за нашу защиту. И мы в 2026 году будем участвовать в PURL, и не только в этой инициативе, а в других международных и кооперациях по Украине", — отметила она.

Войска Албании в Украине

Глава МИД Албании заявила, что страна готова направить в Украину свои войска.

"Относительно гарантий безопасности, которые были подписаны между Зеленским и нашим премьер-министром Рамой в прошлом году, могу сказать, что да, мы готовы участвовать. Мы знаем и анализируем условия этого соглашения", — говорит Спиропали.

Сейчас страна ждет провозглашения этого соглашения, а также полного взятия на себя всей ответственности и обязанностей по этому документу.

Напомним, Сибига прокомментировал визит Спиропали в Украину 15 января. В частности, он назвал его особенным.

Кроме того, Спиропали подчеркнула важность поддерживать инициативы, которые приближают мир в Украине.