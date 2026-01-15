Албанія приєднається до ініціативи PURL — що відомо

Албанія цього року долучиться до ініціативи PURL
Очільниця Міністерства закордонних справ Албанії Еліза Спіропалі повідомила, що її країна цього року долучиться до ініціативи PURL. Вона також нагадала, що Албанія брала участь у гуманітарній та військовій допомозі Україні.
Про це Еліза Спіропалі розповіла на пресконференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою у четвер, 15 січня, передає кореспондентка Новини.LIVE.
Албанія долучиться до PURL
Спіропалі наголосила, що Албанія буде продовжувати допомагати Україні не лише в межах ініціативи PURL, а також в інших міжнародних коопераціях.
"Ми також є членом НАТО, і це є нашою відповідальністю, і ми повинні розділяти тягар за наш захист. І ми у 2026 році будемо брати участь у PURL, і не тільки в цій ініціативі, а в інших міжнародних та коопераціях щодо України", — зазначила вона.
Війська Албанії в Україні
Глава МЗС Албанії заявила, що країна готова направити до України свої війська.
"Щодо безпекових гарантій, які були підписані між Зеленським та нашим премʼєр-міністром Рамою минулого року, можу сказати, що так, ми готові брати участь. Ми знаємо і аналізуємо умови цієї угоди", — каже Спіропалі.
Наразі країна чекає на проголошення цієї угоди, а також повного взяття на себе всієї відповідальності і обовʼязків за цим документом.
Нагадаємо, Сибіга прокоментував візит Спіропалі до України 15 січня. Зокрема, він назвав його особливим.
Крім того, Спіропалі наголосила на важливості підтримувати ініціативи, які наближають мир в Україні.
