Україна
Албанія цього року долучиться до ініціативи PURL

Албанія цього року долучиться до ініціативи PURL

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 17:30
Албанія приєднається до ініціативи PURL — що відомо
Еліза Спіропалі. Фото: кадр з відео

Очільниця Міністерства закордонних справ Албанії Еліза Спіропалі повідомила, що її країна цього року долучиться до ініціативи PURL. Вона також нагадала, що Албанія брала участь у гуманітарній та військовій допомозі Україні.

Про це Еліза Спіропалі розповіла на пресконференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою у четвер, 15 січня, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Читайте також:

Албанія долучиться до PURL

Спіропалі наголосила, що Албанія буде продовжувати допомагати Україні не лише в межах ініціативи PURL, а також в інших міжнародних коопераціях.

"Ми також є членом НАТО, і це є нашою відповідальністю, і ми повинні розділяти тягар за наш захист. І ми у 2026 році будемо брати участь у PURL, і не тільки в цій ініціативі, а в інших міжнародних та коопераціях щодо України", — зазначила вона.

Війська Албанії в Україні

Глава МЗС Албанії заявила, що країна готова направити до України свої війська. 

"Щодо безпекових гарантій, які були підписані між Зеленським та нашим премʼєр-міністром Рамою минулого року, можу сказати, що так, ми готові брати участь. Ми знаємо і аналізуємо умови цієї угоди", — каже Спіропалі.

Наразі країна чекає на проголошення цієї угоди, а також повного взяття на себе всієї відповідальності і обовʼязків за цим документом.

Нагадаємо, Сибіга прокоментував візит Спіропалі до України 15 січня. Зокрема, він назвав його особливим.

Крім того, Спіропалі наголосила на важливості підтримувати ініціативи, які наближають мир в Україні.

війна МЗС Андрій Сибіга Україна Албанія PURL
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
