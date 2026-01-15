Сибіга назвав візит глави МЗС Албанії до Києва особливим

Андрій Сибіга. Фото: кадр з відео

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловився про приїзд глави МЗС Албанії Елізи Спіропалі до Києва. За його словами, це особливий візит.

Про це Андрій Сибіга сказав на спільній пресконференції з Елізою Спіропалі у четвер, 15 січня, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Візит Спіропалі до України

Сибіга зазначив, що Спіропалі у свої попередні візити відвідувала Бучу та Одесу. За його словами, Україна це дуже цінує.

"Хочу також нагадати, що рік тому саме Албанія відкрила своє посольство. Це перше і поки що єдине посольство іноземної країни відкрите під час чи після повномасштабного російського вторгнення", — зазначив міністр.

Він каже, що це знак підтримки, єдності та довіри, який українці дужу цінують.

Сьогодні сторони обговорили широкий спектр питань:

двосторонню співпрацю;

взаємодію на міжнародній арені;

спільний шлях до вступу в Європейський Союз.

"Албанія залишається одним з наших ключових партнерів в регіоні, активним учасником ініційованого нами формату Україна-Південно-Східна Європа", — зазначив Сибіга.

Міністр розповів також про ситуацію на полі бою, наслідки російських ударів по енергетиці та динаміку мирних зусиль.

"Поділяємо переконання, що Москву необхідно примусити до миру через посилення тиску. Я висловив вдячність дружній Албанії за незмінну підтримку в протидії російській агресії", — каже Сибіга.

Увагу також приділять притягненню Росії до відповідальності, створенню спеціального трибуналу щодо агресії та іншим форматам.

Сибіга наголосив, що Україна та Албанія обʼєднують спільні європейські цінності та бачення майбутнього складі обʼєднаної Європи.

"Маємо потенціал взаємодії з подолання гібридних загроз. Албанія є одним з найбільш успішних форпостів протидії російським інформаційним загрозам у регіоні Західних Балкан. Домовилися продовжити політичний діалог і співпрацю в безпековій, гуманітарній та економічній сферах, розбудову формату Україна-Південно-Східна Європа", — повідомив він.

Крім того, розвитку відносин сприяє й албанська спільнота в Україні, яка найбільш компактно проживає на теренах Одеської області.

"Ми і надалі працюватимемо над тим, щоб звʼязки між Україною та Албанією, між нашими людьми ставали ще міцнішими та змістовнішими", — додав Сибіга.

Нагадаємо, 15 січня до Києва із візитом прибула глава МЗС Албанії Еліза Спіропалі.

А під час Міжнародного економічного форуму в Давосі відбудеться зустріч України з представниками США.