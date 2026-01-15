Відео
До України прибула глава МЗС Албанії — що відомо

Дата публікації: 15 січня 2026 12:42
До Києва прибула глава МЗС Албанії Еліза Спіропалі
Міністерка у справах Європи та закордонних справ Албанії Еліза Спіропалі у Києві 15 січня 2026 року. Фото: кадр з відео

У четвер, 15 січня, до Києва прибула міністерка у справах Європи та закордонних справ Албанії Еліза Спіропалі. Вона зустрілася з очільником МЗС України Андрієм Сибігою.

Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Сьогодні, 15 січня, до Києва приїхала міністерка у справах Європи та закордонних справ Албанії Еліза Спіропалі.

Посадовицю зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та провів вулицями міста.

Зокрема, вони поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників України.

Також главі МЗС Албанії продемонстрували знищену російську техніку, що стоїть у центрі Києва.

Нагадаємо, що раніше Албанія запевнила у своїй подальшій підтримці України у боротьбі проти Росії.

Також ми повідомляли, що у травні 2025 року президент України Володимир Зеленський відвідав Албанію.

Київ МЗС Андрій Сибіга Албанія політики дипломатія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
