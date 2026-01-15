Видео
Україна
В Украину прибыла глава МИД Албании — что известно

В Украину прибыла глава МИД Албании — что известно

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 12:42
В Киев прибыла глава МИД Албании Элиса Спиропали
Министр по делам Европы и иностранных дел Албании Элиса Спиропали в Киеве 15 января 2026 года. Фото: кадр из видео

В четверг, 15 января, в Киев прибыла министр по делам Европы и иностранных дел Албании Элиса Спиропали. Она встретилась с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Об этом с места события информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Глава МИД Албании приехала в Киев — что известно

Сегодня, 15 января, в Киев приехала министр по делам Европы и иностранных дел Албании Элиса Спиропали.

Чиновницу встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и провел по улицам города.

В частности, они возложили цветы к Стене памяти погибших защитников Украины.

Также главе МИД Албании продемонстрировали уничтоженную российскую технику, стоящую в центре Киева.

Напомним, что ранее Албания заверила в своей дальнейшей поддержке Украины в борьбе против России.

Также мы сообщали, что в мае 2025 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Албанию.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
