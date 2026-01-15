В Киев прибыла глава МИД Албании Элиса Спиропали

В Украину прибыла глава МИД Албании — что известно
В четверг, 15 января, в Киев прибыла министр по делам Европы и иностранных дел Албании Элиса Спиропали. Она встретилась с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
Об этом с места события информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Глава МИД Албании приехала в Киев — что известно
Сегодня, 15 января, в Киев приехала министр по делам Европы и иностранных дел Албании Элиса Спиропали.
Чиновницу встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и провел по улицам города.
В частности, они возложили цветы к Стене памяти погибших защитников Украины.
Также главе МИД Албании продемонстрировали уничтоженную российскую технику, стоящую в центре Киева.
Напомним, что ранее Албания заверила в своей дальнейшей поддержке Украины в борьбе против России.
Также мы сообщали, что в мае 2025 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Албанию.
