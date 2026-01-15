Видео
Главная Новости дня Сибига высказался о визите главы МИД Албании в Украину

Сибига высказался о визите главы МИД Албании в Украину

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 15:18
Сибига назвал визит главы МИД Албании в Киев особенным
Андрей Сибига. Фото: кадр из видео

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высказался о приезде главы МИД Албании Элизы Спиропали в Киев. По его словам, это особый визит.

Об этом Андрей Сибига сказал на совместной пресс-конференции с Элизой Спиропали в четверг, 15 января, передает корреспондентка Новини.LIVE.

Визит Спиропали в Украину

Сибига отметил, что Спиропали в свои предыдущие визиты посещала Бучу и Одессу. По его словам, Украина это очень ценит.

"Хочу также напомнить, что год назад именно Албания открыла свое посольство. Это первое и пока единственное посольство иностранного государства открытое во время или после полномасштабного российского вторжения", — отметил министр.

Он говорит, что это знак поддержки, единства и доверия, который украинцы очень ценят.

Сегодня стороны обсудили широкий спектр вопросов:

  • двустороннее сотрудничество;
  • взаимодействие на международной арене;
  • общий путь к вступлению в Европейский Союз.

"Албания остается одним из наших ключевых партнеров в регионе, активным участником инициированного нами формата Украина-Юго-Восточная Европа", — отметил Сибига.

Министр рассказал также о ситуации на поле боя, последствиях российских ударов по энергетике и динамике мирных усилий.

"Разделяем убеждение, что Москву необходимо принудить к миру через усиление давления. Я выразил благодарность дружественной Албании за неизменную поддержку в противодействии российской агрессии", — говорит Сибига.

Внимание также уделят привлечению России к ответственности, созданию специального трибунала по агрессии и другим форматам.

Сибига отметил, что Украину и Албанию объединяют общие европейские ценности и видение будущего в составе объединенной Европы.

"Есть потенциал взаимодействия по преодолению гибридных угроз. Албания является одним из наиболее успешных форпостов противодействия российским информационным угрозам в регионе Западных Балкан. Договорились продолжить политический диалог и сотрудничество в сфере безопасности, гуманитарной и экономической сферах, развитие формата Украина-Юго-Восточная Европа", — сообщил он.

Кроме того, развитию отношений способствует и албанское сообщество в Украине, которое наиболее компактно проживает на территории Одесской области.

"Мы и в дальнейшем будем работать над тем, чтобы связи между Украиной и Албанией, между нашими людьми становились еще крепче и содержательнее", — добавил Сибига.

Напомним, 15 января в Киев с визитом прибыла глава МИД Албании Элиза Спиропали.

А во время Международного экономического форума в Давосе состоится встреча Украины с представителями США.

война МИД Андрей Сибига Украина Албания
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
