Україна
У МЗС Албанії закликали підтримувати ініціативи завершення війни

У МЗС Албанії закликали підтримувати ініціативи завершення війни

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 15:06
Албанія підтримує закінчення війни - МЗС
Еліса Спіропалі. Фото: кадр з відео

У четвер, 15 січня, міністр закордонних справ Албанії Еліса Спіропалі підкреслила важливість підтримки ініціатив, які наближають завершення війни в Україні. За її словами, мир має базуватися на чітких безпекових гарантіях.

Про це вона повідомила під час візиту у Київ.

"Ми вітаємо зусилля США, Європи та усіх партнерів, які прауюють над цим питання. Будь-які ініціативи, які наближають війну до кінця, повинні підтримуватися", — сказала Спіропалі.

При цьому, вона підкреслила, що мають враховуватися і гарантії безпеки.

"Росія має понести відповідальність за свої дії, а всі військовополонені повинні повернутися додому", — заявила Спіропалі.

Міністр також закликала дивитися далі за межі поля бою, наголосивши на стратегічних планах для майбутнього України.

"Ми повинні думати про майбутнє України. Вона повинна стати членом Європейського Союзу, нашої родини. Ми підтримуємо ці наміри України", — додала глава албанського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що сьогодні до української столиці приїхала міністерка у справах Європи та закордонних справ Албанії Еліза Спіропалі

До цього Албанія заявила, що вони будуть підтримувати України у боротьбі проти Росії.

Албанія війна в Україні війна мирний план мирна угода
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
