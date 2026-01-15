Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В МИД Албании призвали поддерживать инициативы завершения войны

В МИД Албании призвали поддерживать инициативы завершения войны

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 15:06
Албания поддерживает окончание войны - МИД
Элиса Спиропали. Фото: кадр из видео

В четверг, 15 января, министр иностранных дел Албании Элиса Спиропали подчеркнула важность поддержки инициатив, которые приближают завершение войны в Украине. По ее словам, мир должен базироваться на четких гарантиях безопасности.

Об этом она сообщила во время визита в Киев.

Реклама
Читайте также:

Албания поддерживает окончание войны

"Мы приветствуем усилия США, Европы и всех партнеров, которые работают над этим вопросом. Любые инициативы, которые приближают войну к концу, должны поддерживаться", — сказала Спиропали.

При этом, она подчеркнула, что должны учитываться и гарантии безопасности.

"Россия должна понести ответственность за свои действия, а все военнопленные должны вернуться домой", — заявила Спиропали.

Министр также призвала смотреть дальше за пределы поля боя, отметив стратегические планы для будущего Украины.

"Мы должны думать о будущем Украины. Она должна стать членом Европейского Союза, нашей семьи. Мы поддерживаем эти намерения Украины", — добавила глава албанского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что сегодня в украинскую столицу приехала министр по делам Европы и иностранных дел Албании Элиза Спиропали.

До этого Албания заявила, что они будут поддерживать Украину в борьбе против России.

Албания война в Украине мирный план мирное соглашение
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации