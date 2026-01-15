Албания поддерживает окончание войны - МИД

Элиса Спиропали. Фото: кадр из видео

В четверг, 15 января, министр иностранных дел Албании Элиса Спиропали подчеркнула важность поддержки инициатив, которые приближают завершение войны в Украине. По ее словам, мир должен базироваться на четких гарантиях безопасности.

Об этом она сообщила во время визита в Киев.

Албания поддерживает окончание войны

"Мы приветствуем усилия США, Европы и всех партнеров, которые работают над этим вопросом. Любые инициативы, которые приближают войну к концу, должны поддерживаться", — сказала Спиропали.

При этом, она подчеркнула, что должны учитываться и гарантии безопасности.

"Россия должна понести ответственность за свои действия, а все военнопленные должны вернуться домой", — заявила Спиропали.

Министр также призвала смотреть дальше за пределы поля боя, отметив стратегические планы для будущего Украины.

"Мы должны думать о будущем Украины. Она должна стать членом Европейского Союза, нашей семьи. Мы поддерживаем эти намерения Украины", — добавила глава албанского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что сегодня в украинскую столицу приехала министр по делам Европы и иностранных дел Албании Элиза Спиропали.

До этого Албания заявила, что они будут поддерживать Украину в борьбе против России.