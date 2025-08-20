В Херсоне разоблачили агента, который готовил прорыв ДРГ

Работники СБУ во время задержания. Иллюстративное фото: СБУ

Российский агент готовил прорыв вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на правобережье Херсонщины. Однако сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили планы предателя и задержали его.

Об этом информирует пресс-служба СБУ в среду, 20 августа.

Российский агент готовил прорыв ДРГ — детали задержания

В Херсоне задержали вражеского агента, который готовил прорыв российских ДРГ на правобережье области.

Для этого фигурант должен был собрать разведданные о территории в прибрежной зоне и системе охраны оборонительных объектов, расположенных вблизи Днепра.

После получения этих данных оккупанты планировали проникнуть на подконтрольную Украине территорию.

Далее передовые группы врага должны были закрепиться на занятых позициях до подхода основных сил военной группировки РФ с временно оккупированной части Херсонщины.

По материалам дела, вражеским агентом, который должен был разведать эти данные, оказался 37-летний херсонец, попавший в поле зрения российского ГРУ, когда публиковал антиукраинские комментарии в Telegram-каналах.

Во время сбора данных он обходил прибрежную территорию, где фиксировал локации Сил обороны. Кроме того, мужчина выспрашивал дополнительные сведения у местных жителей под видом бытовых разговоров в торговых заведениях.

Киберспециалисты СБУ пошагово задокументировали разведактивность российского агента и задержали его по месту жительства.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Скриншот сообщения СБУ/Facebook

