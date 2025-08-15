Відео
Головна Новини дня СБУ викрила десятки військових ЗСУ, які працювали на Росію

СБУ викрила десятки військових ЗСУ, які працювали на Росію

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 12:18
СБУ затримала військовослужбовців ЗСУ, які шпигували на користь РФ
Затриманий підозрюваний. Фото: СБУ

Від початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України виявляє російських агентів у лавах силових структур та усуває корупційні схеми в оборонній сфері. Зокрема, 44 із них уже отримали вироки з позбавленням волі на терміни від 12 до 15 років.

Про це повідомляє пресслужба СБУ

Читайте також:

Деякі військовослужбовці ЗСУ зливали дані Росії 

В СБУ повідомили, що Департамент військової контррозвідки з лютого 2022 року уже викрив 207 осіб, які співпрацювали зі спецслужбами Росії і збирали дані про Сили оборони та українські військові об’єкти. Серед них було 52 військовослужбовці, які уже служили у війську.

null
Затриманий підозрюваний. Фото: СБУ 

"Так, наприклад, 15 років тюрми отримав екскомандир підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ, який "зливав" окупантам плани бойових операцій українських спецпризначенців у тилу ворога", — повідомили у пресслужбі СБУ. 

Зокрема, екскомандира підрозділу ССО затримали восени 2024 року. У нього вилучили засоби конспіративного зв’язку та докази контактів із куратором із російської військової розвідки.

СБУ ліквідувала агентурну мережу в кількох областях України

Протягом 2025 року військова контррозвідка СБУ ліквідувала три агентурні мережі. Нещодавно у серпні на Запоріжжі викрили групу, до якої входив настоятель місцевого храму УПЦ (МП) — він був мобілізованим до ЗСУ. Вони наводили російські авіаудари на позиції українських військ та займалися вербуванням нових агентів.

В Одеській області викрили та заарештували чотирьох шпигунів. Вони займалися коригуванням ударів по складах, де зберігали боєприпаси й не тільки. Окрім того, зловмисники збирали дані про розташування підрозділів української ППО для обходу системи захисту.

А у Львівській області затримали 38-річну інформаторку, яка передавала координати Росії для точних ударів по аеродромах. На них були розміщені бойові гелікоптери СБУ. 

null
Зброя, яку намагалися вивезти з фронту. Фото: СБУ

Також військова контррозвідка СБУ зупинила спроби розкрадання коштів на суму понад 44 млрд грн у сфері оборони та заблокувала 114 схем ухилення від мобілізації. Також Служба безпеки України викрила та зупинила 222 випадки незаконного обігу зброї та унеможливила її вивизення з фронту.  

Нагадаємо, голова СБУ Василь Малюк повідомив деталі про знищення військових об'єктів у Росії у глибокому тилу. 

Також СБУ нещодавно викрила поплічників очільника забороненої політичної партії в Україні. 

СБУ ЗСУ шпигунство держзрада Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
