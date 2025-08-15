СБУ затримала військовослужбовців ЗСУ, які шпигували на користь РФ

СБУ викрила десятки військових ЗСУ, які працювали на Росію
Від початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України виявляє російських агентів у лавах силових структур та усуває корупційні схеми в оборонній сфері. Зокрема, 44 із них уже отримали вироки з позбавленням волі на терміни від 12 до 15 років.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Деякі військовослужбовці ЗСУ зливали дані Росії
В СБУ повідомили, що Департамент військової контррозвідки з лютого 2022 року уже викрив 207 осіб, які співпрацювали зі спецслужбами Росії і збирали дані про Сили оборони та українські військові об’єкти. Серед них було 52 військовослужбовці, які уже служили у війську.
"Так, наприклад, 15 років тюрми отримав екскомандир підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ, який "зливав" окупантам плани бойових операцій українських спецпризначенців у тилу ворога", — повідомили у пресслужбі СБУ.
Зокрема, екскомандира підрозділу ССО затримали восени 2024 року. У нього вилучили засоби конспіративного зв’язку та докази контактів із куратором із російської військової розвідки.
СБУ ліквідувала агентурну мережу в кількох областях України
Протягом 2025 року військова контррозвідка СБУ ліквідувала три агентурні мережі. Нещодавно у серпні на Запоріжжі викрили групу, до якої входив настоятель місцевого храму УПЦ (МП) — він був мобілізованим до ЗСУ. Вони наводили російські авіаудари на позиції українських військ та займалися вербуванням нових агентів.
В Одеській області викрили та заарештували чотирьох шпигунів. Вони займалися коригуванням ударів по складах, де зберігали боєприпаси й не тільки. Окрім того, зловмисники збирали дані про розташування підрозділів української ППО для обходу системи захисту.
А у Львівській області затримали 38-річну інформаторку, яка передавала координати Росії для точних ударів по аеродромах. На них були розміщені бойові гелікоптери СБУ.
Також військова контррозвідка СБУ зупинила спроби розкрадання коштів на суму понад 44 млрд грн у сфері оборони та заблокувала 114 схем ухилення від мобілізації. Також Служба безпеки України викрила та зупинила 222 випадки незаконного обігу зброї та унеможливила її вивизення з фронту.
