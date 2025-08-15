СБУ задержала военнослужащих ВСУ, которые шпионили в пользу РФ

Задержанный подозреваемый. Фото: СБУ

С начала полномасштабного вторжения Служба безопасности Украины выявляет российских агентов в рядах силовых структур и устраняет коррупционные схемы в оборонной сфере. В частности, 44 из них уже получили приговоры с лишением свободы на сроки от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Некоторые военнослужащие ВСУ сливали данные России

В СБУ сообщили, что Департамент военной контрразведки с февраля 2022 года уже разоблачил 207 человек, которые сотрудничали со спецслужбами России и собирали данные о Силах обороны и украинских военных объектах. Среди них было 52 военнослужащих, которые уже служили в армии.

"Так, например, 15 лет тюрьмы получил экс-командир подразделения Сил специальных операций ВСУ, который "сливал" оккупантам планы боевых операций украинских спецназовцев в тылу врага", — сообщили в пресс-службе СБУ.

В частности, экс-командира подразделения ССО задержали осенью 2024 года. У него изъяли средства конспиративной связи и доказательства контактов с куратором из российской военной разведки.

СБУ ликвидировала агентурную сеть в нескольких областях Украины

В течение 2025 года военная контрразведка СБУ ликвидировала три агентурные сети. Недавно в августе в Запорожье разоблачили группу, куда входил настоятель местного храма УПЦ (МП) — он был мобилизован в ВСУ. Они наводили российские авиаудары на позиции украинских войск и занимались вербовкой новых агентов.

В Одесской области разоблачили и арестовали четырех шпионов. Они занимались корректировкой ударов по складам, где хранили боеприпасы и не только. Кроме того, злоумышленники собирали данные о расположении подразделений украинской ПВО для обхода системы защиты.

А во Львовской области задержали 38-летнюю информаторку, которая передавала координаты России для точных ударов по аэродромам. На них были размещены боевые вертолеты СБУ.

Оружие, которое пытались вывезти с фронта. Фото: СБУ

Также военная контрразведка СБУ остановила попытки хищения средств на сумму более 44 млрд грн в сфере обороны и заблокировала 114 схем уклонения от мобилизации. Также Служба безопасности Украины разоблачила и остановила 222 случая незаконного оборота оружия и сделала невозможным его вывоза с фронта.

Напомним, глава СБУ Василий Малюк сообщил детали об уничтожении военных объектов в России в глубоком тылу.

Также СБУ недавно разоблачила приспешников главы запрещенной политической партии в Украине.