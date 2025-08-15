СБУ задержала военнослужащих ВСУ, которые шпионили в пользу РФ

СБУ разоблачила десятки военных ВСУ, которые работали на Россию
С начала полномасштабного вторжения Служба безопасности Украины выявляет российских агентов в рядах силовых структур и устраняет коррупционные схемы в оборонной сфере. В частности, 44 из них уже получили приговоры с лишением свободы на сроки от 12 до 15 лет.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Некоторые военнослужащие ВСУ сливали данные России
В СБУ сообщили, что Департамент военной контрразведки с февраля 2022 года уже разоблачил 207 человек, которые сотрудничали со спецслужбами России и собирали данные о Силах обороны и украинских военных объектах. Среди них было 52 военнослужащих, которые уже служили в армии.
"Так, например, 15 лет тюрьмы получил экс-командир подразделения Сил специальных операций ВСУ, который "сливал" оккупантам планы боевых операций украинских спецназовцев в тылу врага", — сообщили в пресс-службе СБУ.
В частности, экс-командира подразделения ССО задержали осенью 2024 года. У него изъяли средства конспиративной связи и доказательства контактов с куратором из российской военной разведки.
СБУ ликвидировала агентурную сеть в нескольких областях Украины
В течение 2025 года военная контрразведка СБУ ликвидировала три агентурные сети. Недавно в августе в Запорожье разоблачили группу, куда входил настоятель местного храма УПЦ (МП) — он был мобилизован в ВСУ. Они наводили российские авиаудары на позиции украинских войск и занимались вербовкой новых агентов.
В Одесской области разоблачили и арестовали четырех шпионов. Они занимались корректировкой ударов по складам, где хранили боеприпасы и не только. Кроме того, злоумышленники собирали данные о расположении подразделений украинской ПВО для обхода системы защиты.
А во Львовской области задержали 38-летнюю информаторку, которая передавала координаты России для точных ударов по аэродромам. На них были размещены боевые вертолеты СБУ.
Также военная контрразведка СБУ остановила попытки хищения средств на сумму более 44 млрд грн в сфере обороны и заблокировала 114 схем уклонения от мобилизации. Также Служба безопасности Украины разоблачила и остановила 222 случая незаконного оборота оружия и сделала невозможным его вывоза с фронта.
