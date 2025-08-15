Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня СБУ разоблачила десятки военных ВСУ, которые работали на Россию

СБУ разоблачила десятки военных ВСУ, которые работали на Россию

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 12:18
СБУ задержала военнослужащих ВСУ, которые шпионили в пользу РФ
Задержанный подозреваемый. Фото: СБУ

С начала полномасштабного вторжения Служба безопасности Украины выявляет российских агентов в рядах силовых структур и устраняет коррупционные схемы в оборонной сфере. В частности, 44 из них уже получили приговоры с лишением свободы на сроки от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Реклама
Читайте также:

Некоторые военнослужащие ВСУ сливали данные России

В СБУ сообщили, что Департамент военной контрразведки с февраля 2022 года уже разоблачил 207 человек, которые сотрудничали со спецслужбами России и собирали данные о Силах обороны и украинских военных объектах. Среди них было 52 военнослужащих, которые уже служили в армии.

null
Задержанный подозреваемый. Фото: СБУ

"Так, например, 15 лет тюрьмы получил экс-командир подразделения Сил специальных операций ВСУ, который "сливал" оккупантам планы боевых операций украинских спецназовцев в тылу врага", — сообщили в пресс-службе СБУ.

В частности, экс-командира подразделения ССО задержали осенью 2024 года. У него изъяли средства конспиративной связи и доказательства контактов с куратором из российской военной разведки.

СБУ ликвидировала агентурную сеть в нескольких областях Украины

В течение 2025 года военная контрразведка СБУ ликвидировала три агентурные сети. Недавно в августе в Запорожье разоблачили группу, куда входил настоятель местного храма УПЦ (МП) — он был мобилизован в ВСУ. Они наводили российские авиаудары на позиции украинских войск и занимались вербовкой новых агентов.

В Одесской области разоблачили и арестовали четырех шпионов. Они занимались корректировкой ударов по складам, где хранили боеприпасы и не только. Кроме того, злоумышленники собирали данные о расположении подразделений украинской ПВО для обхода системы защиты.

А во Львовской области задержали 38-летнюю информаторку, которая передавала координаты России для точных ударов по аэродромам. На них были размещены боевые вертолеты СБУ.

null
Оружие, которое пытались вывезти с фронта. Фото: СБУ

Также военная контрразведка СБУ остановила попытки хищения средств на сумму более 44 млрд грн в сфере обороны и заблокировала 114 схем уклонения от мобилизации. Также Служба безопасности Украины разоблачила и остановила 222 случая незаконного оборота оружия и сделала невозможным его вывоза с фронта.

Напомним, глава СБУ Василий Малюк сообщил детали об уничтожении военных объектов в России в глубоком тылу.

Также СБУ недавно разоблачила приспешников главы запрещенной политической партии в Украине.

СБУ ВСУ шпионаж госизмена Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации