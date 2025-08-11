На Львівщині затримали агентку РФ, яка стежила за аеродромами ЗСУ

Затримання агентки РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала у Львівській області агентку РФ, яка шпигувала за аеродромами армійської авіації Збройних сил України на заході країни. Зловмисниця мала передати окупантам координати оперативних аеродромів з бойовими гелікоптерами Сил оборони.

Про це повідомили в СБУ у понеділок, 11 серпня.

Що робила ворожа агентка

Як встановило розслідування, росіяни завербували 38-річну місцеву безробітну жінку, яка в Telegram-каналах шукала "легкого заробітку". Ворог залучив свою інформаторку для коригування вогню.

За інструкцією РФ їхня поплічниця об'їжджала місцевість, де намагалась виявити летовища, які використовують для базування армійської авіації ЗСУ. У разі їх виявлення зловмисниця встановлювала поблизу приховану відеокамеру з додатковим живленням та віддаленим доступом для окупантів.

Камера, яку встановила підозрювана. Фото: СБУ

Зазначається, що таким чином загарбники сподівались відстежувати наявність та напрямки переміщення українських літаків.

Затримання поплічниці РФ

Співробітники Служби безпеки викрили інформаторку ще на початковому етапі її розвідактивності й затримали на гарячому, коли вона намагалась встановити нову "відеопастку" біля потенційної цілі.

"Військова контррозвідка СБУ завчасно знешкодила шпигунські пристрої та провела спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони. Під час обшуку у зловмисниці вилучено смартфон із доказами злочинної діяльності", — йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до восьми років тюрми.

