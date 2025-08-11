Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Шпигувала за аеродромами ЗСУ — СБУ затримала агентку РФ

Шпигувала за аеродромами ЗСУ — СБУ затримала агентку РФ

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 14:31
На Львівщині затримали агентку РФ, яка стежила за аеродромами ЗСУ
Затримання агентки РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала у Львівській області агентку РФ, яка шпигувала за аеродромами армійської авіації Збройних сил України на заході країни. Зловмисниця мала передати окупантам координати оперативних аеродромів з бойовими гелікоптерами Сил оборони.

Про це повідомили в СБУ у понеділок, 11 серпня. 

Реклама
Читайте також:

Що робила ворожа агентка

Як встановило розслідування, росіяни завербували 38-річну місцеву безробітну жінку, яка в Telegram-каналах шукала "легкого заробітку". Ворог залучив свою інформаторку для коригування вогню. 

За інструкцією РФ їхня поплічниця об'їжджала місцевість, де намагалась виявити летовища, які використовують для базування армійської авіації ЗСУ. У разі їх виявлення зловмисниця встановлювала поблизу приховану відеокамеру з додатковим живленням та віддаленим доступом для окупантів. 

null
Камера, яку встановила підозрювана. Фото: СБУ

Зазначається, що таким чином загарбники сподівались відстежувати наявність та напрямки переміщення українських літаків. 

Затримання поплічниці РФ

Співробітники Служби безпеки викрили інформаторку ще на початковому етапі її розвідактивності й затримали на гарячому, коли вона намагалась встановити нову "відеопастку" біля потенційної цілі. 

"Військова контррозвідка СБУ завчасно знешкодила шпигунські пристрої та провела спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони. Під час обшуку у зловмисниці вилучено смартфон із доказами злочинної діяльності", — йдеться у повідомленні. 

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. 

Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, Росія хотіла ліквідувати командира "Вовків да Вінчі" Сергія Філімонова. Для цього росіяни завербували жителя Дніпропетровської області.

Також ми повідомляли, що двоє неповнолітніх вчинили теракт у Житомирі. Вони підірвали саморобну вибухівку в одному з мікрорайонів обласного центру на замовлення РФ. 

СБУ ЗСУ Колаборант вербування війна в Україні Росія аеродром
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації