Главная Новости дня Шпионила за аэродромами ВСУ — СБУ задержала агента РФ

Шпионила за аэродромами ВСУ — СБУ задержала агента РФ

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 14:31
На Львовщине задержали агента РФ, которая следила за аэродромами ВСУ
Задержание агента РФ. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала во Львовской области агента РФ, которая шпионила за аэродромами армейской авиации Вооруженных сил Украины на западе страны. Злоумышленница должна была передать оккупантам координаты оперативных аэродромов с боевыми вертолетами Сил обороны.

Об этом сообщили в СБУ в понедельник, 11 августа.

Читайте также:

Что делала вражеская агентка

Как установило расследование, россияне завербовали 38-летнюю местную безработную женщину, которая в Telegram-каналах искала "легкого заработка". Враг привлек свою информаторку для корректировки огня.

По инструкции РФ их соратница объезжала местность, где пыталась обнаружить аэродромы, которые используют для базирования армейской авиации ВСУ. В случае их обнаружения злоумышленница устанавливала поблизости скрытую видеокамеру с дополнительным питанием и удаленным доступом для оккупантов.

null
Камера, которую установила подозреваемая. Фото: СБУ

Отмечается, что таким образом захватчики надеялись отслеживать наличие и направление перемещения украинских самолетов.

Задержание пособницы РФ

Сотрудники Службы безопасности разоблачили информаторку еще на начальном этапе ее разведывательной деятельности и задержали на горячем, когда она пыталась установить новую "видеоловушку" возле потенциальной цели.

"Военная контрразведка СБУ заблаговременно обезвредила шпионские устройства и провела спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны. Во время обыска у злоумышленницы изъят смартфон с доказательствами преступной деятельности", — говорится в сообщении.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения.

Фигурантка находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, Россия хотела ликвидировать командира "Волков да Винчи" Сергея Филимонова. Для этого россияне завербовали жителя Днепропетровской области.

Также мы сообщали, что двое несовершеннолетних совершили теракт в Житомире. Они взорвали самодельную взрывчатку в одном из микрорайонов областного центра по заказу РФ.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
