На Львовщине задержали агента РФ, которая следила за аэродромами ВСУ

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала во Львовской области агента РФ, которая шпионила за аэродромами армейской авиации Вооруженных сил Украины на западе страны. Злоумышленница должна была передать оккупантам координаты оперативных аэродромов с боевыми вертолетами Сил обороны.

Об этом сообщили в СБУ в понедельник, 11 августа.

Что делала вражеская агентка

Как установило расследование, россияне завербовали 38-летнюю местную безработную женщину, которая в Telegram-каналах искала "легкого заработка". Враг привлек свою информаторку для корректировки огня.

По инструкции РФ их соратница объезжала местность, где пыталась обнаружить аэродромы, которые используют для базирования армейской авиации ВСУ. В случае их обнаружения злоумышленница устанавливала поблизости скрытую видеокамеру с дополнительным питанием и удаленным доступом для оккупантов.

Камера, которую установила подозреваемая. Фото: СБУ

Отмечается, что таким образом захватчики надеялись отслеживать наличие и направление перемещения украинских самолетов.

Задержание пособницы РФ

Сотрудники Службы безопасности разоблачили информаторку еще на начальном этапе ее разведывательной деятельности и задержали на горячем, когда она пыталась установить новую "видеоловушку" возле потенциальной цели.

"Военная контрразведка СБУ заблаговременно обезвредила шпионские устройства и провела спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны. Во время обыска у злоумышленницы изъят смартфон с доказательствами преступной деятельности", — говорится в сообщении.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения.

Фигурантка находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до восьми лет тюрьмы.

