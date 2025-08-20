У Херсоні викрили агента, який готував прорив ДРГ

Працівники СБУ під час затримання. Ілюстративне фото: СБУ

Російський агент готував прорив ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) на правобережжя Херсонщини. Однак співробітники Служби безпеки України запобігли планам зрадника й затримали його.

Про це інформує пресслужба СБУ у середу, 20 серпня.

Реклама

Читайте також:

Російський агент готував прорив ДРГ — деталі затримання

У Херсоні затримали ворожого агента, який готував прорив російських ДРГ на правобережжя області.

Для цього фігурант мав зібрати розвіддані про територію у прибережній зоні та систему охорони оборонних обʼєктів, розташованих поблизу Дніпра.

Після отримання цих даних окупанти планували проникнути на підконтрольну Україні територію.

Далі передові групи ворога мали закріпитися на зайнятих позиціях до підходу основних сил військового угруповання РФ з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

За матеріалами справи, ворожим агентом, який мав розвідати ці дані, виявився 37-річний херсонець, що потрапив у поле зору російського ГРУ, коли публікував антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах.

Під час збору даних він обходив прибережну територію, де фіксував локації Сил оборони. Крім того, чоловік випитував додаткові відомості у місцевих жителів під виглядом побутових розмов у торговельних закладах.

Кіберфахівці СБУ покроково задокументували розвідактивність російського агента і затримали його за місцем проживання.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно Служба безпеки України викрили 12 поплічників очільника проросійської забороненої в Україні партії Віктора Медведчука.

Раніше Служба безпеки затримала у Львівській області агентку РФ, яка шпигувала за аеродромами Збройних сил України.