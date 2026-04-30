КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес

Главная Новости дня Афера с авто для ВСУ: Эстония передала Украине организатора схемы

Афера с авто для ВСУ: Эстония передала Украине организатора схемы

Дата публикации 30 апреля 2026 13:04
Правоохранители ведут организатора мошеннической схемы на авто для ВСУ. Фото: Нацполиция

В Украину из Эстонии экстрадировали организатора схемы продажи несуществующих авто для ВСУ. Участники преступной организации с начала полномасштабного вторжения размещали в интернете объявления о продаже и доставке автомобилей из Европы. Машины предлагали по заниженным ценам. Ежемесячные убытки военных из-за мошеннической схемы превышали 5 млн грн.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Обманывали украинских военных

Как отмечают в полиции, участники преступной схемы предлагали военным покупку, доставку, растаможку или страхование автомобилей. На самом деле никаких транспортных средств не покупали и не доставляли. Деньги украинских защитников мошенники присваивали. Чтобы усилить доверие, создали сеть фейковых аккаунтов. На страницах публиковали видео и использовали персональные данные военных.

За полученные мошенническим путем средства участники преступной организации покупали недвижимость за рубежом, элитные автомобили, ювелирные изделия и другое ценное имущество. Организатор схемы - гражданин Украины, которому ранее уже сообщали о подозрении за мошенничество.

В Эстонии мужчину задержали. В рамках процедуры экстрадиции подозреваемого передали Украине. Сейчас ему инкриминируют более 50 эпизодов преступной деятельности. Организатору схемы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Сейчас продолжается документирование других участников преступной организации.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее мошеннический колл-центр разоблачили в Сумах. Злоумышленники под видом знакомств в интернете обманывали военных. Организаторов схемы задержали, им сообщено о подозрении.

Также мы писали о том, что мошенники начали рассылать сообщения от имени руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова. Для этого создали фальшивый электронный ящик. Таким образом злоумышленники пытались распространить дезинформацию.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
