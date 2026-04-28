Обворовывали военных ВСУ: в Сумах разоблачили колл-центр

Обворовывали военных ВСУ: в Сумах разоблачили колл-центр

Дата публикации 28 апреля 2026 18:52
Обворовывали военных ВСУ: в Сумах разоблачили колл-центр
Разоблачение мошеннического колл-центра. Фото: СБУ/Коллаж: Новини.LIVE

В Сумах работники СБУ и Нацполиции разоблачили мошеннический колл-центр, который обманывал, в частности, украинских военных. Злоумышленники действовали под видом знакомств в интернете и выманивали деньги у жертв разного возраста. Сейчас организаторы задержаны, им сообщено о подозрении.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение СБУ во вторник, 28 апреля.

СБУ разоблачила мошенников, которые выманивали деньги у военных

По данным следствия, в Сумах работал подпольный колл-центр, где действовали четыре организатора схемы. Они использовали фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах, знакомились с жертвами и постепенно входили в доверие.

Для подростков мошенники создавали профили якобы молодых девушек и договаривались о "свидании" через Telegram. После этого жертв просили прислать селфи с геолокацией, а затем запугивали фейковыми видео с угрозами ударов якобы со стороны армии РФ. Далее потерпевшим звонили, представляясь правоохранителями, и требовали деньги под предлогом "откупа" за якобы государственную измену.

Также установлено, что мошенники обманывали военнослужащих ВСУ. Они писали им с фейковых аккаунтов женщин, входили в доверие, а затем просили перевести средства якобы на лечение или обучение. После получения денег связь обрывали и удаляли переписку.

Читайте также:

Во время обысков в "офисе" и по местам жительства фигурантов изъяли технику, телефоны, банковские карты, а также наличные и ювелирные изделия.

Организаторам схемы сообщено о подозрении за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупных размерах. Они находятся под стражей, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Новини.LIVE информировали, что недавно правоохранители зафиксировали новую схему кибермошенничества, в которой злоумышленники рассылают фейковые письма от имени руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова. Сообщения поступают с поддельного электронного адреса и содержат призывы оказать информационную поддержку якобы официальным инициативам. Письма не имеют отношения к государственным структурам.

Новини.LIVE также писали, что ранее украинские и латвийские правоохранители разоблачили колл-центр, который обманывал граждан Латвии и получал доступ к их банковским счетам. Убытки от действий мошенников превысили 300 тысяч евро. К схеме причастны двое украинцев из Ивано-Франковска.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
