Украинцев разоблачили на колл-центре, который обманывал латвийцев

Украинцев разоблачили на колл-центре, который обманывал латвийцев

Дата публикации 18 марта 2026 11:49
Украинцев разоблачили на работе колл-центра, который обманывал латвийцев
Следственные действия. Фото: Нацполиция Украины

Украинские правоохранители вместе с латвийскими коллегами разоблачили схему, из-за которой граждане стран ЕС теряли доступ к своим банковским счетам и деньги с них. В рамках международной кибероперации "Scammer" следствие вышло на сеть колл-центров, операторы которых выдавали себя за латвийских полицейских и банковских работников, а установленные на данный момент убытки для более 20 граждан Латвии превысили 300 тысяч евро, или около 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Нацполиции Украины.

Схема работала через сеть колл-центров. Именно оттуда мошенники звонили гражданам стран Евросоюза, в частности жителям Латвии, и убеждали их, что разговор касается безопасности банковских счетов.

В частности во время общения потерпевшим представлялись сотрудниками латвийской полиции или работниками банковских учреждений и под предлогом проверки защиты счетов выманивали авторизационные данные, необходимые для входа в онлайн-банкинг.

После того, как фигуранты получали эту информацию, они проводили со счетов потерпевших несанкционированные финансовые операции, а выведенные средства пересылали затем на счета подставных лиц. В дальнейшем эти деньги снимали наличными, после чего распределяли между участниками преступной схемы.

Правоохранители отдельно установили людей, которые, по версии следствия, контролировали счета дропов. Речь идет о двух гражданах Украины из Ивано-Франковска 2001 и 2002 годов рождения. Следствие утверждает, что, находясь на территории Латвии, они подыскивали лиц, готовых за символическое вознаграждение открывать счета в банках европейских стран.

После этого владельцы счетов передавали фигурантам полный контроль над своими банковскими карточками, а сами счета использовались уже как звено для вывода средств.

В марте этого года украинские правоохранители вместе с представителями латвийской полиции пришли с обысками по местам жительства фигурантов в Ивано-Франковске. Во время следственных действий они изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику, которая, по оценке следствия, может содержать доказательства причастности к организации и функционированию этой схемы.

На этом этапе установлено более 20 пострадавших граждан Латвии. Правоохранители отмечают, что это уже подтвержденные эпизоды, по которым зафиксирован материальный ущерб на сумму более 300 тысяч евро. Расследование продолжается, поэтому количество пострадавших и объем ущерба в дальнейшем могут уточняться.

Фигурантам уже сообщили о подозрении в легализации средств, добытых преступным путем. В деле применена часть 3 статьи 195 Уголовного кодекса Латвийской Республики.

полиция Латвия деньги задержание мошенники
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
