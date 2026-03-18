Українців викрили на роботі кол-центру, який ошукував латвійців

Українські правоохоронці разом із латвійськими колегами викрили схему, через яку громадяни країн ЄС втрачали доступ до своїх банківських рахунків і гроші з них. У межах міжнародної кібероперації "Scammer" слідство вийшло на мережу кол-центрів, оператори яких видавали себе за латвійських поліцейських і банківських працівників, а встановлені на цей момент збитки для понад 20 громадян Латвії перевищили 300 тисяч євро, або близько 15 мільйонів гривень.

Читайте також:

Двоє мешканців Івано-Франківщини організували шахрайський кол-центр

Схема працювала через мережу кол-центрів. Саме звідти шахраї телефонували громадянам країн Євросоюзу, зокрема жителям Латвії, і переконували їх, що розмова стосується безпеки банківських рахунків.

Зокрема під час спілкування потерпілим представлялися співробітниками латвійської поліції або працівниками банківських установ і під приводом перевірки захисту рахунків виманювали авторизаційні дані, необхідні для входу в онлайн-банкінг.

Після того, як фігуранти отримували цю інформацію, вони проводили з рахунків потерпілих несанкціоновані фінансові операції, а виведені кошти пересилали потім на рахунки підставних осіб. Надалі ці гроші знімали готівкою, після чого розподіляли між учасниками злочинної схеми.

Правоохоронці окремо встановили людей, які, за версією слідства, контролювали рахунки дропів. Йдеться про двох громадян України з Івано-Франківська 2001 та 2002 років народження. Слідство стверджує, що, перебуваючи на території Латвії, вони підшукували осіб, готових за символічну винагороду відкривати рахунки в банках європейських країн.

Після цього власники рахунків передавали фігурантам повний контроль над своїми банківськими картками, а самі рахунки використовувалися вже як ланка для виведення коштів.

У березні цього року українські правоохоронці разом із представниками латвійської поліції прийшли з обшуками за місцями проживання фігурантів в Івано-Франківську. Під час слідчих дій вони вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку, яка, за оцінкою слідства, може містити докази причетності до організації та функціонування цієї схеми.

На цьому етапі встановлено більше 20 потерпілих громадян Латвії. Правоохоронці наголошують, що це вже підтверджені епізоди, за якими зафіксовано матеріальну шкоду на суму понад 300 тисяч євро. Розслідування триває, тому кількість потерпілих і обсяг збитків надалі можуть уточнюватися.

Фігурантам уже повідомили про підозру у легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. У справі застосовано частину 3 статті 195 Кримінального кодексу Латвійської Республіки.

Кілька днів тому в Запоріжжі сталася стрілянина між цивільним та поліцейським. У Нацполіції роз'яснили деталі про інцидент.

Також у Київській області сталося вбивство, в поліції повідомили, що чоловік застрелив власну доньку.