Обкрадали військових ЗСУ: у Сумах викрили шахрайський кол-центр

Викриття шахрайського кол-центру. Фото: СБУ/Колаж: Новини.LIVE

У Сумах працівники СБУ та Нацполіції викрили шахрайський кол-центр, який ошукував, зокрема, українських військових. Зловмисники діяли під виглядом знайомств в інтернеті та виманювали гроші у жертв різного віку. Наразі організаторів затримано, їм повідомлено про підозру.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення СБУ у вівторок, 28 квітня.

СБУ викрила шахраїв, що виманювали гроші у військових

За даними слідства, у Сумах працював підпільний кол-центр, де діяли чотири організатори схеми. Вони використовували фейкові акаунти в соцмережах і месенджерах, знайомилися з жертвами та поступово входили в довіру.

Для підлітків шахраї створювали профілі нібито молодих дівчат і домовлялися про "побачення" через Telegram. Після цього жертв просили надіслати селфі з геолокацією, а потім залякували фейковими відео з погрозами ударів нібито з боку армії РФ. Далі потерпілим телефонували, представляючись правоохоронцями, і вимагали гроші під приводом "відкупу" за нібито державну зраду.

Також встановлено, що шахраї обманювали військовослужбовців ЗСУ. Вони писали їм із фейкових акаунтів жінок, входили в довіру, а потім просили переказати кошти нібито на лікування або навчання. Після отримання грошей зв’язок обривали та видаляли листування.

Під час обшуків у "офісі" та за місцями проживання фігурантів вилучили техніку, телефони, банківські картки, а також готівку і ювелірні вироби.

Організаторам схеми повідомлено про підозру за шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах. Вони перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно правоохоронці зафіксували нову схему кібершахрайства, у якій зловмисники розсилають фейкові листи від імені керівника Офісу Президента Кирила Буданова. Повідомлення надходять з підробленої електронної адреси та містять заклики надати інформаційну підтримку нібито офіційним ініціативам. Листи не мають стосунку до державних структур.

Новини.LIVE також писали, що раніше українські та латвійські правоохоронці викрили кол-центр, який ошукував громадян Латвії та отримував доступ до їхніх банківських рахунків. Збитки від дій шахраїв перевищили 300 тисяч євро. До схеми причетні двоє українців з Івано-Франківська.