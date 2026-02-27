Украинцев предупредили о мошенниках, которые пишут от Укрэнерго — детали

Мошенники. Фото: Freepik

В Украине фиксируют новую волну мошеннических рассылок якобы от имени НЭК "Укрэнерго". Злоумышленники присылают электронные письма с фейковыми графиками отключений электроэнергии и вредоносными вложениями.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Новини.LIVE.

Мошенники рассылают сообщения от "Укрэнерго"

Украинцам приходят письма с темами вроде "График отключения электроэнергии с 24 по 28 февраля" или "Обновленный график ограничений". Сообщения отправляют с фейкового адреса uaenergy@et-sy-newnews.com, который не имеет никакого отношения к компании. При этом в строке адресатов могут добавляться реальные почты — office@ua.energy или info@ua.energy — чтобы вызвать доверие.

В письмах предлагают скачать якобы "график отключений", однако под этим файлом скрыто вредоносное программное обеспечение. После установки оно может похищать пароли, банковские данные и личную информацию, предоставлять посторонним лицам доступ к устройству или использовать его для кибератак.

В "Укрэнерго" отмечают, что компания никогда не рассылает графики отключений в личные сообщения и не распространяет программное обеспечение по электронной почте. В случае получения подозрительного письма специалисты советуют не открывать вложения и не переходить по ссылкам, сразу удалить сообщение, а если файл уже был загружен — проверить устройство антивирусной программой.

Актуальная информация о возможных ограничениях электроснабжения публикуется только на официальных ресурсах "Укрэнерго" и страницах операторов систем распределения в соответствующем регионе. В компании призывают предупредить родных и знакомых и быть внимательными к подозрительным сообщениям.

Схемы мошенников

В сети активно распространяется новая мошенническая схема. Злоумышленники маскируются под организаторов онлайн-опросов и обещают денежные вознаграждения, чтобы выманить личные и финансовые данные украинцев.

Также активизировались мошенники, которые распространяют фейковую информацию о якобы денежных выплатах от Красного Креста. Злоумышленники выманивают у граждан персональные данные через поддельные сайты и подозрительные ссылки. Чтобы не стать жертвой аферы, не переходите по сомнительным ссылкам и не регистрируйтесь на неизвестных ресурсах.