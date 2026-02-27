Укренерго попереджає українців про шахраїв — що відомо

Шахраї. Фото: Freepik

В Україні фіксують нову хвилю шахрайських розсилок нібито від імені НЕК "Укренерго". Зловмисники надсилають електронні листи з фейковими графіками відключень електроенергії та шкідливими вкладеннями.

Про це повідомили в "Укренерго", передає Новини.LIVE.

Шахраї розсилають повідомлення від "Укренерго"

Українцям надходять листи з темами на кшталт "Графік відключення електроенергії з 24 по 28 лютого" або "Оновлений графік обмежень". Повідомлення відправляють із фейкової адреси uaenergy@et-sy-newnews.com, яка не має жодного стосунку до компанії. Водночас у рядку адресатів можуть додаватися реальні пошти — office@ua.energy або info@ua.energy — щоб викликати довіру.

У листах пропонують завантажити нібито "графік відключень", однак під цим файлом приховане шкідливе програмне забезпечення. Після встановлення воно може викрадати паролі, банківські дані та особисту інформацію, надавати стороннім особам доступ до пристрою або використовувати його для кібератак.

В "Укренерго" наголошують, що компанія ніколи не розсилає графіки відключень у приватні повідомлення та не поширює програмне забезпечення електронною поштою. У разі отримання підозрілого листа фахівці радять не відкривати вкладення і не переходити за посиланнями, одразу видалити повідомлення, а якщо файл уже був завантажений — перевірити пристрій антивірусною програмою.

Актуальна інформація про можливі обмеження електропостачання публікується лише на офіційних ресурсах "Укренерго" та сторінках операторів систем розподілу у відповідному регіоні. У компанії закликають попередити рідних і знайомих та бути уважними до підозрілих повідомлень.

Схеми шахраїв

В мережі активно поширюється нова шахрайська схема. Зловмисники маскуються під організаторів онлайн-опитувань і обіцяють грошові винагороди, щоб виманити особисті та фінансові дані українців.

Також активізувалися шахраї, які поширюють фейкову інформацію про нібито грошові виплати від Червоного Хреста. Зловмисники виманюють у громадян персональні дані через підробні сайти та підозрілі посилання. Щоб не стати жертвою афери, не переходьте за сумнівними лінками та не реєструйтеся на невідомих ресурсах.