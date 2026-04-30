Афера з авто для ЗСУ: Естонія передала Україні організатора схеми

Правоохоронці ведуть організатора шахрайської схеми на авто для ЗСУ. Фото: Нацполіція

В Україну з Естонії екстрадували організатора схеми продажу неіснуючих авто для ЗСУ. Учасники злочинної організації з початку повномасштабного вторгнення розміщували в інтернеті оголошення про продаж і доставку автомобілів із Європи. Машини пропонували за заниженими цінами. Щомісячні збитки військових через шахрайську схему перевищували 5 млн грн.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Національну поліцію України.

Ошукували українських військових

Як зазначають у поліції, учасники злочинної схеми пропонували військовим купівлю, доставку, розмитнення або страхування автомобілів. Насправді ж жодних транспортних засобів не купували й не доставляли. Гроші українських захисників шахраї привласнювали. Аби посилити довіру, створили мережу фейкових акаунтів. На сторінках публікували відео та використовували персональні дані військових.

За отримані шахрайським шляхом кошти учасники злочинної організації купували нерухомість за кордоном, елітні автомобілі, ювелірні вироби та інше цінне майно. Організатор схеми — громадянин України, якому раніше вже повідомляли про підозру за шахрайство.

В Естонії чоловіка затримали. У межах процедури екстрадиції підозрюваного передали Україні. Наразі йому інкримінують понад 50 епізодів злочинної діяльності. Організатору схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі триває документування інших учасників злочинної організації.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше шахрайський кол-центр викрили у Сумах. Зловмисники під виглядом знайомств в інтернеті ошукували військових. Організаторів схеми затримали, їх повідомлено про підозру.

Також ми писали про те, що шахраї почали розсилати повідомлення від імені керівника Офісу Президента Кирила Буданова. Для цього створили фальшиву електронну скриньку. Таким чином зловмисники намагалися поширити дезінформацію.