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Главная Новости дня 85-я годовщина Бабьего Яра: Зеленский почтил память жертв

85-я годовщина Бабьего Яра: Зеленский почтил память жертв

Ua ru
29 сентября 2026 17:23
Зеленский почтил память жертв трагедии в Бабьем Яру
Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии памяти жертв Бабьего Яра в Киеве 29 сентября 2026 года. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых нацистских расстрелов в Бабьем Яру. В этом году исполняется 85 лет со дня трагедии, когда 29–30 сентября 1941 года были расстреляны почти 34 тысячи евреев. По словам лидера, всего за время оккупации в Бабьем Яру погибли около 100 тысяч человек.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в подписи к видео, в котором почтил память погибших, сообщает Новини.LIVE во вторник, 29 сентября.

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Что Зеленский сказал о трагедии Бабьего Яра

Президент Владимир Зеленский назвал Бабий Яр одним из крупнейших мест массовых убийств, совершенных нацистами в Европе, а также местом великой скорби и памяти обо всех жертвах Холокоста.

Зеленский отметил, что во время оккупации Киева нацисты убивали в Бабьем Яру не только евреев. Среди жертв были также ромы, украинские националисты, участники подполья, военнопленные и пациенты психиатрической больницы.

По словам президента, только 29–30 сентября 1941 года были расстреляны почти 34 тысячи евреев. В целом, как отметил Зеленский, за время оккупации погибли около 100 тысяч невинных людей.

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Зеленский подчеркнул важность памяти

Глава государства отметил, что трагедия Бабьего Яра напоминает о важности борьбы со злом и режимами, для которых человеческая жизнь не имеет ценности.

Президент также подчеркнул, что нельзя закрывать глаза на террор и зверства против людей и нужно поддерживать тех, кто защищает жизнь.

Подводя итоги своего обращения, Зеленский почтил память людей, погибших в результате массовых нацистских расстрелов, и выразил соболезнования всем невинным жертвам:

"Сегодня я почтил память людей, погибших в результате массовых нацистских расстрелов. Вечная память всем невинным жертвам".

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Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 29 сентября глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов почтил память жертв трагедии Бабьего Яра и напомнил о массовых расстрелах во время нацистской оккупации Киева. Он отметил, что Россия использует историю в пропагандистских целях, а украинцы во время нынешней войны вновь сталкиваются с массовыми убийствами, пытками, депортациями и исчезновениями людей. Буданов подчеркнул важность памяти, возвращения украинцев, освобождения территорий и ответственности за преступления.

Новини.LIVE также писали, что 29–30 сентября 1941 года нацисты убили в Бабьем Яру 33 771 еврея. За два года оккупации Киева жертвами нацистского террора стали около 100 тысяч человек, среди них евреи, ромы, военнопленные и гражданские лица. Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал помнить о невинных жертвах и не допустить повторения преступлений, совершенных из-за ненависти к человеку.

Владимир Зеленский Киев трагедия убийство Бабий Яр евреи
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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