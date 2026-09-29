Буданов о Бабьем Яре, жертвах трагедии и преступлениях России в Украине

Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов 29 сентября вспомнил о жертвах трагедии в Бабьем Яру и провел параллели с преступлениями, которые совершает Россия в ходе полномасштабной войны против Украины. В своём заявлении он отметил важность сохранения исторической памяти и ответственности за преступления, совершённые против людей, подчеркнув, что для украинцев тема геноцида имеет непосредственную связь с событиями сегодняшнего дня.

Об этом сообщил Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.

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Бабий Яр и историческая память

Буданов назвал Бабий Яр одним из самых страшных мест памяти в Украине. По его словам, 29–30 сентября 1941 года нацисты расстреляли здесь почти 34 тысячи киевских евреев. Впоследствии это место стало местом убийства других групп людей во время нацистской оккупации Киева.

Он также подчеркнул, что после окончания Второй мировой войны советская власть долгое время замалчивала и искажала информацию о трагедии.

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Буданов о преступлениях России

По словам Буданова, сегодня Россия также использует историю в своих пропагандистских целях. Он отметил, что для Украины память о геноциде не ограничивается событиями прошлого, поскольку во время нынешней войны украинцы вновь сталкиваются с массовыми убийствами, пытками, депортациями и исчезновениями людей.

"Поэтому помнить — значит действовать: вернуть наших людей, освободить нашу землю и добиться ответственности за каждое преступление", — заявил Кирилл Буданов.

Он также выразил почтение погибшим в Бабьем Яру и призвал не допустить повторения преступлений прошлого.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что во вторник, 29 сентября, в Украине отмечают День памяти трагедии Бабьего Яра. Бабий Яр — место массовых расстрелов гражданских лиц и военнопленных, совершенных нацистами во время оккупации Киева в 1941–1943 годах. Памятные мероприятия 29 сентября этого года посвящены чествованию жертв нацистских преступлений во время оккупации Киева.

Также Новини.LIVE писали о том, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Бабий Яр является напоминанием о последствиях антисемитизма, расизма, ксенофобии и ненависти к человеку из-за его происхождения, национальности или веры.