Буданов про Бабин Яр, жертв трагедії та злочини Росії в Україні

Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов 29 вересня згадав жертв трагедії Бабиного Яру та провів паралелі із злочинами, які Росія скоює під час повномасштабної війни проти України. У своїй заяві він наголосив на важливості збереження історичної пам’яті та відповідальності за злочини, вчинені проти людей, підкресливши, що для українців тема геноциду має безпосередній зв’язок із подіями сьогодення.

Про це повідомив Кирило Буданов, передає Новини.LIVE.

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Бабин Яр та історична пам’ять

Буданов назвав Бабин Яр одним із найстрашніших місць пам’яті в Україні. За його словами, 29–30 вересня 1941 року нацисти розстріляли тут майже 34 тисячі київських євреїв. Надалі урочище стало місцем убивства інших груп людей під час нацистської окупації Києва.

Він також наголосив, що після завершення Другої світової війни радянська влада тривалий час замовчувала та спотворювала інформацію про трагедію.

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За словами Буданова, сьогодні Росія також використовує історію у власних пропагандистських цілях. Він зазначив, що для України пам’ять про геноцид не обмежується подіями минулого, оскільки під час нинішньої війни українці знову стикаються з масовими вбивствами, катуваннями, депортаціями та зникненнями людей.

"Тому пам’ятати означає діяти: повернути наших людей, звільнити нашу землю і домогтися відповідальності за кожен злочин", — заявив Кирило Буданов.

Він також висловив шану загиблим у Бабиному Яру та закликав не допустити повторення злочинів минулого.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у вівторок, 29 вересня, в Україні вшановують День пам’яті трагедії Бабиного Яру. Бабин Яр — місце масових розстрілів цивільних та військовополонених, здійснених нацистами під час окупації Києва у 1941–1943 роках. Пам’ятні заходи 29 вересня цього року присвячені вшануванню жертв нацистських злочинів під час окупації Києва.

Також Новини.LIVE писали про те, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що Бабин Яр є нагадуванням про наслідки антисемітизму, расизму, ксенофобії та ненависті до людини через її походження, національність чи віру.