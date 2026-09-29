Зеленський вшанував жертв трагедії Бабиного Яру

Президент України Володимир Зеленський під час вшанування жертв Бабиного Яру у Києві 29 вересня 2026 року. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв масових нацистських розстрілів у Бабиному Яру. Цьогоріч виповнюється 85 років від трагедії, коли 29–30 вересня 1941 року були розстріляні майже 34 тисячі євреїв. За словами лідера, загалом за час окупації в Бабиному Яру загинули близько 100 тисяч людей.

Про це Володимир Зеленський повідомив у дописі до відео, на якому вшанував пам’ять загиблих, інформує Новини.LIVE у вівторок, 29 вересня.

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Що Зеленський сказав про трагедію Бабиного Яру

Президент Володимир Зеленський назвав Бабин Яр одним із найбільших місць масових убивств, скоєних нацистами в Європі, а також місцем великого болю та пам’яті про всіх жертв Голокосту.

Зеленський зазначив, що під час окупації Києва нацисти вбивали в Бабиному Яру не лише євреїв. Серед жертв були також роми, українські націоналісти, учасники підпілля, військовополонені та пацієнти психіатричної лікарні.

За словами президента, лише 29–30 вересня 1941 року були розстріляні майже 34 тисячі євреїв. Загалом, як зазначив Зеленський, за час окупації загинули близько 100 тисяч невинних людей.

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Зеленський наголосив на важливості пам’яті

Глава держави зазначив, що трагедія Бабиного Яру нагадує про важливість боротьби зі злом і режимами, для яких людське життя не має цінності.

Президент також наголосив, що не можна заплющувати очі на терор і звірства проти людей та потрібно підтримувати тих, хто захищає життя.

Підсумовуючи своє звернення, Зеленський вшанував пам’ять людей, загиблих унаслідок масових нацистських розстрілів, і висловив співчуття всім невинним жертвам:

"Сьогодні вшанував пам’ять людей, які загинули через масові нацистські розстріли. Вічна пам’ять усім невинним жертвам".

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 29 вересня керівник Офісу президента України Кирило Буданов вшанував пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру та нагадав про масові розстріли часів нацистської окупації Києва. Він зазначив, що Росія використовує історію у пропагандистських цілях, а українці під час нинішньої війни знову стикаються з масовими вбивствами, катуваннями, депортаціями та зникненнями людей. Буданов наголосив на важливості пам’яті, повернення українців, звільнення територій та відповідальності за злочини.

Новини.LIVE також писали, що 29–30 вересня 1941 року нацисти вбили в Бабиному Яру 33 771 єврея. За два роки окупації Києва жертвами нацистського терору стали близько 100 тисяч людей, серед них євреї, роми, військовополонені та цивільні. Омбудсман Дмитро Лубінець закликав пам’ятати про невинних жертв і не допустити повторення злочинів, скоєних через ненависть до людини.